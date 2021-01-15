Samsun'da sahte alkol içen 18 yaşındaki genç hastanelik oldu

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Samsun'da sahte alkol içen 18 yaşındaki genç zehirlendi. Hayati tehlikesi bulunan genç hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahte alkol içen 18 yaşındaki Enver Y., zehirlenerek hastanelik oldu. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Enver Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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