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2,5 aylık içme suyu kalan Samsun’a ek su takviyesi Başkan Demir: “Suat Uğurlu Barajı hattını devreye aldık” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Kapanış Toplantısı

İHA

2,5 aylık içme suyu kalan Samsun’a ek su takviyesi Başkan Demir: “Suat Uğurlu Barajı hattını devreye aldık” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Kapanış Toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Çakmak Barajı’nda 2,5 aylık içme suyu kaldığını, Suat Uğurlu Barajı’ndaki ilave su hattını devreye alarak Samsun’un günlük su ihtiyacının 3’te 1’i kadar Çakmak Barajı’na su takviyesi yaptıklarını söyledi.
Büyükşehir Belediye Meclisi 2021 Yılı Ocak Ayı Kapanış Toplantısı, Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Başkan Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşen toplantıda komisyonlardan havale edilen 55 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Başkan Demir, gündem maddeleri öncesi açıklamalarda bulunarak içme suyu ve diğer projeler hakkında bilgi verdi.

“Samsunspor Anıtı 20 Ocak’ta Bakan Kasapoğlu’nun katılımıyla açılacak”
Millet Bahçesi’nde yapımı devam eden Samsunspor Anıtı’nın kazanın yıl dönümünde Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun da katılımıyla açılacağını ifade ederek sözlerine başlayan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “20 Ocak’ta yaşanan trafik kazasında Samsunspor kafilesinden hayatını kaybedenler için yaptırdığımız Samsunspor Anıtı bitmek üzere. 20 Ocak’ta bir açılış merasimi planlıyoruz. Onları da hayırla yad etmek, rahmet okumak üzere güzel bir proje oldu. Millet Bahçesi’ne de o anlamda bir nitelik yüklenmiş oldu. Millet Bahçesi, pandemiye rağmen çok ciddi anlamda kullanılıyor. Orayı daha işlevsel hale getireceğiz. Gençlik ve Spor Bakanımız 20 Ocak’ta Samsun’a çalışma ziyaretine gelecek. Dolayısıyla kendilerini de Samsunspor Anıtı açılışına davet edeceğiz” dedi.

“O hattı devreye aldık”
Şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan baraj için ilave hattı devreye aldıklarını belirten Mustafa Demir, “Son günlerde yağmur ve kar yağmaya başladı. Çakmak Barajı’ndaki su miktarımız bizi nisan ayına kadar götürecek kadardı. Ocak ayındayız. 2,5 aylık suyumuz kalmıştı. SASKİ Genel Müdürlüğümüz bir çalışma yaparak orada Suat Uğurlu Barajı’nda bir hat vardı. O hattı devreye aldık. Hat, yapıldığı günden beri hiç kullanılmamıştı. Oradan Samsun’un günlük su ihtiyacının 3’te 1’i kadar Çakmak Barajı’na su takviye ediyoruz. 1 hafta içerisinde ve bugüne kadar yağan yağmurlarla 10 milyon m3’lük su bekliyoruz. Diğer alanlarda da 19 Mayıs Barajı’ndan Nebiyan’a ilave hat yapmıştık. Dolayısıyla Samsun’da inşallah kuraklıkla alakalı önümüzdeki yılda bir problem yaşanmayacak. Bizim bu konuyla alakalı yatırımlarımız devam edecek” diye konuştu.

“Türkiye’de merkezde yedekli su arıtma tesisi olan tek il olacağız”
Tekkeköy’de yapılacak yeni su arıtma tesisi ile merkezde 2 su arıtma tesisi olan tek il olacaklarının altını çizen Mustafa Demir, “İklim anlamında çok büyük kaygılar ve değişiklikler oldu. Bu konuda dünyaca iyi bir yere gitmiyoruz. Bizim merkezde günlük 300 bin m3’lük yeni bir arıtma projemiz Tekkeköy’de bitti. 2021 yılında ihale edeceğiz. Mevcudu günlük 200 bin m3’tü. Yapılınca hemen devreye alacağız. Mevcut şu andaki arıtma tesisinde kum havuzlarının 6 tanesini yenilemiştik. Eskisini de günlük 300 bin m3 kapasiteye çıkartacak kadar yenileyeceğiz. Türkiye’de merkezde yedekli su arıtma tesisi olan tek il olacağız. Çünkü dünyanın her türlü hali var. İlk yapılan mevcut tesisin arıza durumlarıyla ilgili yeterli tedbirleri olmayan ve 25 yıl önce yapılmış bir tesisti. Salıpazarı Barajı projesi de başlıyor. 2021 yılında da Ayvacık, Salıpazarı, Terme ve Çarşamba’nın büyük bir bölümüne su verecek olan Salıpazarı Barajı’ndan sonraki içme suyu arıtma ve ishale hatlarını ihale edeceğiz. Diğer ilçelerdeki arıtma çalışmaları da devam ediyor. Dönemimiz içerisinde tüm Samsun satında her türlü iklim şartlarında 1 milyon 300 bin vatandaşımızın su konusunda 80100 yıllık tüm meseleyi çözmüş oluyoruz inşallah” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına ve şehit ailelerine ücretsiz mezar yeri
Komisyona havale edilen maddeler içerisinde yer alan, “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında meftun bulunan şehidin anne ve babasının vefat etmesi durumunda ücretsiz mezar yeri teklifi” maddesi ile “Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın pandemi dönemi sürecinde yeni tip korona virüsü hatalığından dolayı vefat eden sağlık personeline Derecik, Kıranköy ve Asri Mezarlıklarında ücretsiz mezar yeri tahsisi teklifi” maddeleri oy birliği ile kabul edildi.

Kredi taleplerine onay
Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından “Devam eden ya da yapımına başlanacak olan projeler için kredi kullanım taleplerini ilgilendiren maddeler kapsamında 132 milyon 548 bin TL kredi kullanım talebi” maddesi, “Ulaşım sosyalkültürel tesis ve çevre projeleri için 8 milyon 800 bin TL kredi kullanılması talebi” maddesi, “ 10 adet elektrikli otobüs ve 2 adet hızlı şarj istasyonu için 5 milyon 850 bin euro gayri nakdi kredi kullanım talebi” maddesi meclisten geçerek karara bağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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