Samsun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı

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Samsun'da otomobilin yaklaşık 50 metre mesafeden uçuruma yuvarlanıp alt yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi Kacadağ mevkisi taş ocağı yanında akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Oğuzhan Çakır idaresindeki 34 SLG 12 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçurumdan yuvarlanarak çam ağacını kırarak alt yola düştü. Kazada otomobil sürücüsü Selahattin Oğuzhan Çakır ile aynı araçta bulunan Karay Çakır (25), Ataberk Çakır (16) ve Şefik Erkol (13) yaralandılar. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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