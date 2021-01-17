Rektör Ünal: “Tasarruf, erdemden çok bir insanlık duruşudur”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Ünal: “Tasarruf, erdemden çok bir insanlık duruşudur”

İHA

Rektör Ünal: “Tasarruf, erdemden çok bir insanlık duruşudur”

“Enerji Tasarrufu ve Verimlilik” konulu konferansta konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "Kültürümüzün arka planına ve dinimizin kurucu metinlerine baktığımızda bunlar, enerji ve kaynakların israf edilmesini engelliyor. Kısacası tasarruf, erdemden çok bir insanlık duruşudur ve kaynakları kullanırken diğer insanları da düşünmek artık bir zorunluluktur" dedi.
Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü’nün moderatörlüğünde düzenlenen “Enerji Tasarrufu ve Verimlilik” konulu konferans, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir’in katılımıyla internet üzerinden canlı yayında gerçekleşti.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye Verimlilik Vakfı Başkanı Cemalettin Kömürcü, verimliliğin günümüzde önem kazanan bir kavram olduğunu ifade ederek, “Özellikle içinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk çeyreğinde bu konuda geldiğimiz nokta, son derece kayda değer. Verimliliği enerji kavramı ile yan yana getirdiğimizde daha çok önem kazanıyor. Çünkü ülkemiz, enerji bakımından çok zengin değil. Bu noktada enerji tasarrufu ve verimlilik kavramları üzerinde durmak istiyoruz” diye konuştu.
Enerji tasarrufu ve verimliliğinin temel niteliğinin, sürdürülebilir olması olduğunu vurgulayan Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Demir de, “Enerji tasarrufunu ve verimliliğini sağlamak için yapılan uygulamalar var. Örneğin, ürünlerin enerji yıldızı etiketiyle piyasaya sürülmesiyle 430 milyar dolara varan bir tasarruf sağlandığı gibi karbon emisyonunu dengelemek ve azaltmak için de bir takım çalışmaların olduğunu söyleyebiliriz” şeklinde konuştu.

“Enerji tasarrufunun en büyük itici gücü korkudur”
Enerji tasarrufunun en büyük itici gücünün korku olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Yavuz Demir, “İnsanlık, kaynakların tükenebileceğini realize etmiş durumdadır. Tüm dünyada Kovid19’un maliyetini düşünün. İnsanlık, bilim ve teknolojide geldiği noktaya rağmen ilkel dönemlerde hissettiği çaresizliği hissetti. Bunun arkasındaki felsefeyi dikkatle kurgulayarak enerji verimliliği politikasının oluşturulmasını ve sürdürülebilir olması gerektiğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın, enerji verimliliği konusunda yürüttüğü projeler hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Demir, kreatif sektörlerde yapılacak faaliyetlerin, ülkemizin verimlilik sürecine katkı sunacağını dile getirdi.

“Kaynakların tükenebileceği korkusunu gelecek için değil şimdi yaşıyoruz”
Enerji tasarrufu ve verimlilik kavramlarını kültürel açıdan değerlendiren OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ise, “Kültürümüzde tasarruf kavramı, mülkün korunmasıyla ilişkilendirilir. Ancak günümüzde tasarruf, erdem olmaktan çok bir zorunluluk haline geldi. Çünkü Rektör Hocamızın da belirttiği gibi kaynakların tükenebileceği korkusunu gelecek için değil şimdi yaşıyoruz. Şu an suyun tükendiğini konuşuyor; çevrenin kirletildiğini, tahrip edildiğini görüyoruz” sözlerine yer verdi.

“Tasarruf, erdemden çok bir insanlık duruşudur”
Kültürümüzde tasarrufla ilgili orta çıkan kavramlara değinen Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Tasarrufla ilgili cimrilik ve israf olarak tanımladığımız birbirinin zıddı iki kavram var. Bu ikisinin ortası da gerektiği kadarını kullanmak anlamına gelen itidal kavramı. Dolayısıyla söz konusu enerji ve kaynaklarımızsa, bizim bu kavramların neresinde olduğumuz önemli. Geldiğimiz noktada tasarruf etmenin, zengin ya da fakir fark etmeksizin toplumun her kesimi için bir kültüre dönüşmesi gerekiyor. Enerji tasarrufu ve verimliliği için projeler ve yasal düzenlemeler yapılmalıdır ancak bu sorunun çözümü kültür üzerinden olacaktır. Bu konuda bir kültür oluşturulursa, yaşam şekline dönüştürülürse, medeniyet algısında yerini alırsa çözüm sağlanır. Kültürümüzün arka planına ve dinimizin kurucu metinlerine baktığımızda bunlar, enerji ve kaynakların israf edilmesini engelliyor. Kısacası tasarruf, erdemden çok bir insanlık duruşudur ve kaynakları kullanırken diğer insanları da düşünmek artık bir zorunluluktur. İhtiyaçtan fazlasını kullanmanın toplum tarafından kınanacak bir davranış olarak görülmesi tasarrufa katkı sağlayarak israfın önüne geçecektir” değerlendirmesinde bulundu.

“İklim krizi Kovid19’dan çok daha önemli ve kalıcı bir küresel sorun”
Enerji tasarrufu ve verimliliğinin, geniş kapsamlı bir kavram olduğunu ifade eden Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan da, “Şu an dünyayı tehdit eden Kovid19, en önemli küresel sorun olarak görülse de aşının bulunmasıyla yakın zamanda hayatımızdan çıkacak. Ama hayatımızdan çıkmayacak çok daha önemi bir küresel sorun olan iklim değişikliği, önemini daha da arttırarak iklim krizine dönüşmüş durumda. İnsan eliyle gerçekleşen bu sorunu çözmek için de enerji tasarrufu ve verimliği ile ilgili tüm kavramları ortaya koymak, Yavuz Ünal Hocamız ifade ettiği gibi insanlık duruşunu sergilemek zorundayız. Bu konuda önceden çalışma yapmak ve önlem almak oldukça önemli” dedi.
Hükümetin enerji tasarrufu ve verimliliği hususunda yaptığı çalışma ve projeler hakkında da bilgi veren Çiğdem Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “bağımsız enerji, güçlü Türkiye” stratejisiyle yola devam ettiklerini belirtti.

“Yenilenebilir enerji üretiminde Avrupa’da 6. dünyada 13. sıradayız”
Enerjinin; büyüme unsuru, ulusal güvenlik ve insan kaynağı meselesi olduğunu söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, “Türkiye’de atılan en önemli adımlardan biri de enerji verimliliğiyle başlayan süreç. Aynı zamanda yenilenebilir ve değerli enerjinin kullanılmasıyla 2020 yılının ilk yarısında toplam elektrik üretiminin yarısından fazlasını, yenilenebilir enerjiden elde ettik. Bu konuda Avrupa’da 6. dünyada ise 13. sıradayız. Bu başarıyı da çok kısa bir zamanda elde ettik. Yenilenebilir enerjiyi kullanırken de iki boyutlu düşünüyoruz. Birincisi çevreye duyarlı olması, ikincisi de sürdürülebilir olması. Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının, çevre dostu sürdürülebilir stratejilerle toplum tarafından tercih edilmesini ve toplumun bu konuda bilinçlenmesini amaçladık. İki yıl önce paylaştığımız ulusal enerji tasarrufu eylem planıyla da 2023 yılına kadar yüzde 14 enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

“İklim krizi, iklim mültecileri krizini doğurabilir”
İklim krizinin sonucu olarak iklim mültecileri krizinin de yaşanabileceğine dikkat çeken Çiğdem Karaaslan, hükümetin kuraklıkla mücadele ve iklim değişikliğiyle ilgili çalışmalarını yakında kamuoyuyla paylaşacağını belirterek uluslararası camiaya da Türkiye’nin iklim değişikliği modelini tanıtacaklarını açıkladı.
Emine Erdoğan’ın öncülüğünü yaptığı Sıfır Atık Projesi’ne de değinen Karaaslan, “Bu proje kamuda ve özel kurumlarda hızla yayılıyor. Evsel atıkların dönüşümü için de en kısa zamanda bir çalışma yapılacaktır. Çevre Ajansının kurulması da atık yönetiminin kolaylaşması açısından oldukça önemli” şeklinde konuştu.
Genel bir değerlendirme ve iyi dileklerin ardından konferans sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ...
Samsun'da hırsızlar merada otlayan inekleri çaldı
YEREL HABERLER Samsun'da hırsızlar merada otlayan inekleri çaldı
Samsun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil uçuruma yuvarlandı; yaralılara, lastik değişen kuryeler müdahale etti
YEREL HABERLER Otomobil uçuruma yuvarlandı; yaralılara, lastik ...
Sokak ortasında 3 kişi tarafından hastanelik edildi
YEREL HABERLER Sokak ortasında 3 kişi tarafından hastanelik edildi
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm
Saathane Meydanı'nda yıkım devam ediyor
YEREL HABERLER Saathane Meydanı'nda yıkım devam ediyor
Jandarma dedektiflerinden kaçamadılar
YEREL HABERLER Jandarma dedektiflerinden kaçamadılar
SGK yapılandırması için son gün 1 Şubat Bankalar ve SGK arasında emekli olacaklar için kredi iş birliği anlaşması sağlandı
YEREL HABERLER SGK yapılandırması için son gün 1 Şubat Bankalar ve ...
Kalpte ritim bozukluğu inme riskini arttırıyor
YEREL HABERLER Kalpte ritim bozukluğu inme riskini arttırıyor
Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak’tan takviye Çakmak Barajı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak’tan ...
Hamsi avı yasağının 1 yıl uzatılması çağrısı
YEREL HABERLER Hamsi avı yasağının 1 yıl uzatılması çağrısı
Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza Covid-19 Destek Bilgi ve Danışma Hattı'nda ‘öğretmen alo'su
YEREL HABERLER Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz ...
Evden 2 adet tüfek çaldılar
YEREL HABERLER Evden 2 adet tüfek çaldılar
3D yazıcıyla protez bacak takılan köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER 3D yazıcıyla protez bacak takılan köpek, ...
Samsun'da 6 bin 892 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 6 bin 892 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 ...
Yasin Öztekin, Samsunspor’da
YEREL HABERLER Yasin Öztekin, Samsunspor’da
Yasin Öztekin, Samsunspor´da
YEREL HABERLER Yasin Öztekin, Samsunspor´da
Vali Dağlı: “Kısıtlamaya ve tedbirlere uymaya devam edelim”
YEREL HABERLER Vali Dağlı: “Kısıtlamaya ve tedbirlere uymaya devam ...
Ünal: “Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi bölgenin en güçlüsü ama yeterli değil”
YEREL HABERLER Ünal: “Veteriner Fakültesi ve Hayvan Hastanesi ...
Tezgahlarda barbun, mezgit ve çinakopa talep arttı
YEREL HABERLER Tezgahlarda barbun, mezgit ve çinakopa talep arttı
2,5 aylık içme suyu kalan Samsun’a ek su takviyesi Başkan Demir: “Suat Uğurlu Barajı hattını devreye aldık” Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Kapanış Toplantısı
YEREL HABERLER 2,5 aylık içme suyu kalan Samsun’a ek su ...
Kanser tedavisi için İstanbul'a gideceği gün öldü
YEREL HABERLER Kanser tedavisi için İstanbul'a gideceği gün öldü
Samsun'da evden para ve ziynet eşyası çalan hırsız kamera kayıt cihazını da götürdü
YEREL HABERLER Samsun'da evden para ve ziynet eşyası çalan hırsız ...