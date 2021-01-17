Samsun'da bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı

Samsun'da narkotik polisi tarafından 109,45 gram bonzai ile yakalanan bir kişi "Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen F.K.'ye ait adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramada 109,45 gram bonzai ele geçirildi. F.K., "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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