Subaşı'nda tarihi dönüşüm

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Subaşı'nda tarihi dönüşüm

İHA

Subaşı'nda tarihi dönüşüm

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin dört bir yanında başlatılan dönüşüm projelerinden biri olan ve inşaatına başlanan Subaşı Meydan Düzenlemesi hem mimari açıdan hem de tarihi doku açısından bölgeye değer katacak. Bin 472 metrekare alan üzerine yapılan proje kapsamında 150 araçlık 2 katlı mekanik otopark ve mescit de inşa edilecek.
Samsun'da hayata geçirdiği yatırımlarla kentin yaşam kalitesini her geçen yıl daha da yukarılara taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede altyapıdan ulaşıma, kültürden kırsal kalkınmaya, kentsel dönüşüme kadar her alanda önemli projelere imza atmaya devam ediyor. 2021 yılını proje yılı olarak belirleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, Subaşı Meydanı’nda ilk kazmayı vurdu.
Subaşı'nda yıkım ve meydan düzenleme çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürülerek nihayete erdirileceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi şehrimizin tarihi kimliğine uygun çalışmalar yapıyoruz. Subaşı Meydanı Düzenleme çalışmalarımız da bunlardan biri. Yıkım çalışmalarını başlattık. Proje kapsamında meydan içerisindeki tarihi doku ortaya çıkarılacak. Hamidiye Çeşmesi yeniden yapılacak. Tarihi dokuya uygun bir mescit inşa edilecek" dedi.

“Bölgeye değer katacak”
Toplam bin 472 metrekare alan üzerine inşa edilecek proje kapsamında Subaşı Meydanı'ndaki yeni düzenleme çalışmalarının bölgeye büyük bir değer katacağını vurgulayan Başkan Mustafa Demir, "Otopark yapısı tam otomatik mekanik sistem olup 2 katlı inşa edilecek. 150'ye yakın araç park edilebilecek. Proje kapsamında meydan içerisindeki Hamidiye Çeşmesi tarihi dokuya uygun olarak yeniden inşa edilecek. Subaşı tam otomatik otopark, cephelerindeki yeşil bitkilendirme uygulamaları ve çevre düzenlemesi ile fark oluşturacak. Mimari olarak çevreyle uyumlu bir görüntü sunmayı hedefliyoruz. Tamamlandığında hem mimarisi, hem dokusu ile bölgeye ciddi bir değer katacak" diye konuştu.
Her anlamda yatırımların artarak devam edeceğini ve Samsun’u yeniden inşa ettiklerini ifade eden Başkan Demir, “İnandığımız yolda, gayret, samimiyet ve hakkaniyetle Samsun’u güzel yarınlara taşımak için ekip arkadaşlarımızla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Tüm çabamız halkımızın refahı ve mutluluğu için” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vatandaşların yüzde 82’si SASKİ’den memnun
YEREL HABERLER Vatandaşların yüzde 82’si SASKİ’den memnun
Samsun'da yolcu otobüsünden inen şahıs uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Samsun'da yolcu otobüsünden inen şahıs uyuşturucuyla ...
Samsun'da bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Samsun'da bonzai ile yakalanan şahıs gözaltına alındı
Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor
YEREL HABERLER Samsun'da kısıtlamada balık satışı sürüyor
Sıfır atık projesi ile ekonomiye katkı
YEREL HABERLER Sıfır atık projesi ile ekonomiye katkı
Samsun'da kamyonet su kanalına girip bariyere çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da kamyonet su kanalına girip bariyere çarptı: ...
Rektör Ünal: “Tasarruf, erdemden çok bir insanlık duruşudur”
YEREL HABERLER Rektör Ünal: “Tasarruf, erdemden çok bir insanlık ...
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi ...
Samsun'da hırsızlar merada otlayan inekleri çaldı
YEREL HABERLER Samsun'da hırsızlar merada otlayan inekleri çaldı
Samsun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 4 yaralı
Otomobil uçuruma yuvarlandı; yaralılara, lastik değişen kuryeler müdahale etti
YEREL HABERLER Otomobil uçuruma yuvarlandı; yaralılara, lastik ...
Sokak ortasında 3 kişi tarafından hastanelik edildi
YEREL HABERLER Sokak ortasında 3 kişi tarafından hastanelik edildi
Samsun'da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Samsun'da şüpheli ölüm
Saathane Meydanı'nda yıkım devam ediyor
YEREL HABERLER Saathane Meydanı'nda yıkım devam ediyor
Jandarma dedektiflerinden kaçamadılar
YEREL HABERLER Jandarma dedektiflerinden kaçamadılar
SGK yapılandırması için son gün 1 Şubat Bankalar ve SGK arasında emekli olacaklar için kredi iş birliği anlaşması sağlandı
YEREL HABERLER SGK yapılandırması için son gün 1 Şubat Bankalar ve ...
Kalpte ritim bozukluğu inme riskini arttırıyor
YEREL HABERLER Kalpte ritim bozukluğu inme riskini arttırıyor
Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak’tan takviye Çakmak Barajı havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun'un içme suyu barajına Yeşilırmak’tan ...
Hamsi avı yasağının 1 yıl uzatılması çağrısı
YEREL HABERLER Hamsi avı yasağının 1 yıl uzatılması çağrısı
Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz omuza Covid-19 Destek Bilgi ve Danışma Hattı'nda ‘öğretmen alo'su
YEREL HABERLER Eğitimciler ve sağlıkçılar koronaya karşı omuz ...
Evden 2 adet tüfek çaldılar
YEREL HABERLER Evden 2 adet tüfek çaldılar
3D yazıcıyla protez bacak takılan köpek, sahiplendirilmeyi bekliyor
YEREL HABERLER 3D yazıcıyla protez bacak takılan köpek, ...
Samsun'da 6 bin 892 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da 6 bin 892 adet uyuşturucu hapla yakalanan 3 ...
Yasin Öztekin, Samsunspor’da
YEREL HABERLER Yasin Öztekin, Samsunspor’da