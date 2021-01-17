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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Demir: ”Ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz”

İHA

Başkan Demir: ”Ayrım yapmadan hizmet götürüyoruz”

Samsun merkez ve ilçelerde yatırımların tüm hızıyla sürdüğünü ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İmkanlarımız doğrultusunda ayrım yapmadan her noktaya hizmet götürmeye çalışıyoruz” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonunda da yapılan yatırımları yerinde inceleyip, çalışmalarla ilgili ilgili birim yetkililerinden brifing aldı. Beraberinde İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Yasin Çakır, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte Alaçam ve Yakakent ilçelerini ziyaret eden Başkan Demir, vatandaşlarla da sohbet edip sorunlarını dinledi. İlk olarak Alaçam ilçesine ziyarette bulunan Başkan Demir, Akbulut Mahallesi’nde yapımı tamamlanan bin 200 metrelik beton yol çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Demir, incelemelerin ardından ilçenin Alidedebölmesi ve Tepebölmesi mahallelerindeki yol genişletme çalışmalarını takip etti. Daha sonra Yakakent ilçesine geçen Başkan Demir, Kürüz Gürgenlik, Kayalı ve Mutaflı grup yollarını inceledi. Vatandaşlarla da bir araya gelen Demir, yanına gelen çocuklara oyuncak hediye etti. Başkan Demir, ilçenin yüksek kesimlerine yağan karda vatandaşlarla birlikte fotoğraf çekindi.
Dolu dolu geçen bir hafta sonunda sosyal mesafe kurallarına da dikkat ederek incelemelerini sürdüren Başkan Mustafa Demir, “Hemşehrilerimizle ihtiyaçlarını dinledik ve yatırımlarımızla ilgili memnuniyetlerini aldık. Bizi güler yüzü ile ağırlayan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Yarınlarımızın umudu çocuklarımızın gülen yüzleri bizim tüm yorgunluğumuzu alıyor. Onlar için çalışıyoruz, çabalıyoruz. Daha güzel günler için umut ediyoruz” diye konuştu.

“17 ilçemiz ile birlikte el ele verdik”
Samsun şehir merkezi ve tüm ilçelerde yatırımların sürdüğünü ifade eden Demir, imkanları doğrultusunda ayrım yapmadan hizmet götürmeye çalıştıklarını dile getirdi. Hafta sonlarında ilçelerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturduklarını söyleyen Başkan Demir, “Daha önce de belirttiğim gibi kırsal altyapıyı ilk bitiren şehir Samsun olacak. Hizmet noktasındaki plan ve programımızı 31 Mart seçimleri öncesinde yapmıştık. Tüm insanlarımızın hayatına dokunma derdindeyiz. 17 ilçemiz ile birlikte el ele verdik. Birlik ve beraberlik içerisinde imkanları verimli kullanarak, vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olarak çözüm üretiyoruz. Yaptığımız çalışmaları yerinde inceliyoruz” ifadelerini kullandı.
“Samsun’un bütün insanlarını etkileyen kararlarda halkımızla istişare içinde olmak görevimiz” diyen Başkan Demir, gönül belediyeciliği vurgusu yaparak şunları söyledi:
“Yaptığımız her yatırım, her çalışma, sosyal, çevre dostu, insan odaklı hizmet belediyeciliği. Bu konularda hassas olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Sudan, çevre temizliğine, ulaşımdan kanalizasyona, hava kirliliğinden parklara kadar her soruna kalıcı çözümler üretecek, akılcı, israftan uzak kullanılabilir projelerle şehirlerimizin altyapısını imar etmeye devam edeceğiz. Yüz yüze görüşmek kadar insanımızın ruhuna tesir eden hiçbir araç yoktur. Sürekli halkımızla iç içeyiz ve öyle olmaya da devam edeceğiz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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