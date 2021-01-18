Samsunspor Başkanı Yıldırım özür diledi

– Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım, Lukaku mesajı sonrası Samsunlular hakkında kullandığı ifadeler dolayısıyla özür diledi.

Başkan Yüksel Yıldırım, bir taraftarın sosyal medyadan, “Lukaku’yu getir zevk için Nadir’in yedeği yaparsın” paylaşımına sinirlenerek tepki göstermişti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yüksel Yıldırım, zaman zaman taraftarların sorularına cevap veriyor. İnter’in Belçikalı golcü oyuncusu Romelu Lukaku hakkında kendisine gelen bir iletiyi paylaşan Başkan Yıldırım, taraftarın, “Lukaku’yu getir, zevk için Nadir Çiftçi’nin yedeği yaparsın. Ama sen bilirsin başkan” mesajına sinirlenerek, “Biraz ciddi olun lütfen arkadaşlar. Beni yormaya başladınız bu gereksiz, aptalca mesajlarınızla. Gidin başkaları ile uğraşsanıza. Bu ne terbiyesizlik. Artık sizleri ciddiye almıyorum, cevap da yazmıyorum. Diyalog yok, monolog var! Sözün bittiği yer! Samsun'da kalite bu kadarmış” paylaşımında bulunmuştu.

Yaptığı paylaşım nedeniyle Samsun ve Samsunsporlular tarafından eleştiri yağmuruna tutulan Başkan Yıldırım, yine sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulunarak, özür diledi. Yıldırım, son paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili Samsunlular ve Samsunsporlular. Son mesajımda belli bir güruhun son günlerde artarak devam eden art niyetli yaklaşımlarına cevap verirken kullandığım düşük cümlenin farkına geç vardım. Beni komik ve zor duruma düşürenlere cevap verdiğimi sanırken yanlışlıkla son cümlemin düşük olduğunun ve hiç istemeden sizleri kıran bir ifade halinde sarf ettiğimin farkına geç de olsa vardım. Özür dilerim.”

Yüksel Yıldırım’ın özür mesajına Samsunsporlu taraftarlardan birçok destek geldi.

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