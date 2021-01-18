Samsun'da FETÖ'den 1 astsubay gözaltına alındı

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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bir astsubay, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Savcılığına tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan 1 muvazzaf astsubay, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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