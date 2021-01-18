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Samsun'un sağlık filosuna 14 yeni ambulans Sağlık hizmeti sunulan vakaların yüzde 15’i Kovid-19 şüphelisi Helikopter ambulans ile taşınan hasta sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı

İHA

Samsun'un sağlık filosuna 14 yeni ambulans Sağlık hizmeti sunulan vakaların yüzde 15’i Kovid-19 şüphelisi Helikopter ambulans ile taşınan hasta sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı

Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 14 yeni 112 acil ambulansı ile birlikte Samsun’daki ambulans sayısı 118’e yükseldi.
Türkiye'nin korona virüse (Kovid19) karşı mücadele ettiği 2020 yılı, 112 acil sağlık hizmetlerinin de bu mücadelede yerini alarak büyük performans ortaya koyduğu bir yıl oldu. 2020'de 126 bin 879 vakaya ulaşan Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmeti ekipleri, müdahalede bulunduğu vaka sayısı geçen yıla oranla yüzde 18 oranında artış gösterdi.

Sağlık hizmeti sunulan vakaların yüzde 15’i Kovid19 şüphelisi
Sağlık hizmeti sunulan 126 bin 879 vakanın yaklaşık yüzde 15’inin Kovid19 şüpheli vakalardan oluştuğu düşünüldüğünde acil sağlık hizmetlerimizin pandemi mücadelesindeki yeri daha da iyi anlaşılıyor. 643 sağlık çalışanı ile 7 gün 24 saat sürdürülen bu mücadelede ekipler, kar kış, mevsim koşulları dinlemeden yaptıkları görev esnasında son üç yılda 340 bin civarı hastaya ulaştı.
Bakanlık tarafından gönderilen 14 yeni 112 acil ambulansı için İl Ambulans Servisi Başhekimliği binası önünde tören düzenlendi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, tören öncesinde Samsun Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç ve diğer yetkililerden brifing aldı.
Ambulans teslim töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Vali Zülkif Dağlı, “14 yeni ambulansımızı 112 acil servis hizmetine sunmuş olduk. Samsun’da 44 tane çağrı merkezimiz var. Tüm ilçelerimizde ve önemli arterlerimizin tamamında 643 sağlık personeli 112’de görev yapıyor. Yeni katılan ambulanslar ile birlikte ilimizdeki ambulans sayısı 118’e çıktı. Bu önemli bir rakam. Bunların haricinde 4x4 paletli ambulanslarımız var. Daha donanımlı ambulanslarımız var. Orta Karadeniz Bölgesi için ambulans helikopterimiz var. Bunlar halkımızın hizmetinde kullanılıyor. ‘Allah muhtaç etmesin’ diyoruz ama bunlar da halkımıza hizmet için olmazsa olmaz. Yeni ambulanslarımız hayırlı uğurlu olsun. Allah sağlık ve sıhhat versin” dedi.

“Vakaya ulaşma süresinde Türkiye ortalamasının üstündeyiz”
Vakaya ulaşma süresinde Türkiye ortalamasının üstünde olduklarını, yeni ambulansların katılmasıyla da hastaya ulaşma süresinin daha da kısalacağını ifade eden Dağlı, şunları söyledi:
“Yeni ambulansların da devreye girmesiyle hastaya ulaşma süremiz daha da kısalacak. Şu anda vakaya ulaşma sürelerinde Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Bu konuda standardımız gayet iyi. Samsun bir sağlık şehri. Bu konuda donanımız iyi. Eskiden gelen bir birikim de var. İnsan, hastane ambulans ve teçhizat altyapısı olarak gayet iyi durumdayız.”

Samsun’un sağlık filosu
Samsun’da halen İl Ambulans Servisi Başhekimliği'ne bağlı 69 ambulans görev yapıyor. Kamu ve özel diğer kurumlarında bulunan ambulans ve hasta nakil araçlarıyla birlikte Samsun’da sağlık hizmeti sunan ambulans ve hasta nakil araç sayısı 104’e ulaşıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından Sağlık İl Müdürlüğü emrine verilen yeni 14 ambulans ile birlikte birlikte bu rakam, İl Ambulans Servisi Başhekimliği'nde 83, il genelinde ise 118’e yükselmiş oldu. Bu 83 ambulansın içinde 4x4 kar paletli, 4x4 panelvan, 4x2 panelvan, yoğun bakım/obezite ve aynı anda 4 hastayı taşıyabilen 4 yataklı ambulanslar da bulunuyor. 2002 yılında Samsun’da sadece 5 acil sağlık hizmeti istasyonuyla birlikte başlayan acil sağlık hizmeti bugün, biri helikopter istasyon olmak üzere toplam 44 istasyonla 2021 yılında sürdürülecek.

Helikopter ambulans ile taşınan hasta sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı
Helikopter ambulansla taşınan hasta sayısı son bir yılda yaklaşık yüzde 50 artış göstererek, 210’dan 313’e yükseldi. Samsun’da gerek görülen durumlarda Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen Uçak Ambulansla da 2020 yılında 21 hastanın ilgili sağlık tesisine nakli ve tıbbi müdahalesi sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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