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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılıç gönüllere dokunuyor Salgın döneminde 5 bin kişiye gıda yardımı yapıldı

İHA

Başkan Kılıç gönüllere dokunuyor Salgın döneminde 5 bin kişiye gıda yardımı yapıldı

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal yardım alanında yürüttüğü çalışmalarıyla gönüllere dokunuyor. Pandemi sürecinde ve öncesinde Terme Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 5 bin kişiye gıda yardımı yapıldı.
Korona Virüs (Kovid19) pandemisi öncelikleri halk sağlığına çevirse de Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçe sınırları içerisinde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarının her daim yanlarında olmayı sürdürüyor. Sadece belirli günlerde değil de yılın 365 günü farklı alanlarda sosyal yardım faaliyetleri yürüttüklerini ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bizler yılın belirli günlerinde sosyal yardım faaliyetleri yürüten bir belediye değiliz. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yılın 365 günü her alanda sosyal yardım faaliyetleri yürütmekteyiz. Sosyal belediyecilik sözle değil icraatla yapılır. Biz sosyal belediyeciliği sözde değil özde uyguluyoruz” dedi.
Sosyal belediyecilik anlamında örnek bir yönetim anlayışı sergilediklerini belirten Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Bugüne kadar ilçemizin farklı mahallelerinde ihtiyaç sahibi ailelerimizin, yaşlı ve kimsesiz hemşehrilerimizin yaşanmayacak durumdaki evlerini onararak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatını idame ettirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyor ve her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yiyecek, giyecek, sağlık, gıda, eğitim, barınma ve daha birçok yardımında bulunuyoruz” diye konuştu.
Olaya sadece sosyal belediyecilik gözüyle bakmadıklarını ifade eden Başkan Kılıç, "Sosyal belediyecilik bizim aracımız değil, amacımız. Mesela Örencik Mahallemizdeki Ayşe Teyzemizin eğer evinde sobası yanmıyorsa, bizim sıcak makamımızda, sıcak evimizde oturmamız imkansız. Her zaman ekip arkadaşlarımdan ve mahalle muhtarlarımdan bu konuda hassas olmalarını istedim ve istiyorum. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında bizim asıl görevimiz, mağdur vatandaşlarımıza ulaşarak, onların ihtiyaçlarını gidermek" açıklamasında bulundu.
Her yıl 55 çocuğu sünnet ettirerek evlatların ve ailelerinin mutluluğunu da paylaştıklarını ifade eden Başkan Kılıç şöyle devam etti: "Korona virüs pandemisi sürecinde ilk günden itibaren evlerinde karantinaya alınan ailelerimize gıda kolisi ulaştırdık. Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğümüz vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizin kıyafet ihtiyacını karşılıyoruz. Öğrencilerimize kırtasiye ve okul malzemesi başta olmak üzere ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yine bu yıl uzaktan eğitimden yararlanmakta sorunlar yaşayan iki yüzün üzerindeki öğrencimize tabletlerini Milli eğitim müdürlüğümüz vasıtasıyla dağıttık. Engelli vatandaşlarımıza akülü ve tekerlekli sandalye yardımında bulunuyoruz. Yine pandemi sürecinde kısıtlamalar nedeniyle sağlık kuruluşlarına uluşmakta zorluk çeken hemşehrilerimize hasta nakil hizmeti sunuyoruz.”
Terme Belediyesi olarak sadece Ramazan ayında, afetlerde ve pandemide düzenli olarak erzak ve gıda dağıtımında bulunmadıklarına dikkat çeken Başkan Kılıç açıklamasını şöyle tamamladı:
“İlçemizde yaşayan yetmiş üç bin nüfusun tamamının taleplerini karşılamamızın yanında ihtiyaç sahiplerine daha özenle davranarak ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yapmış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizin karşısında ailelerimize vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz.”

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