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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavak OSB yatırımcılar için çekim merkezi olmaya devam ediyor

İHA

Kavak OSB yatırımcılar için çekim merkezi olmaya devam ediyor

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Kavak Karma Organize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) yatırımcılar için çekim merkezi olmaya devam ettiğini söyledi. Vali Dağlı, OSB’de 40 firmaya 47 parsel tahsis edildiğini ve bu firmalardan 30 parselde 28 firmanın üretime geçtiğini açıkladı.
Vali Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, “Kavak Organize Sanayi Bölgemiz, Samsun Limanı’na 50 km, SamsunÇarşamba Uluslararası Havalimanı’na 70 km, Merzifon Havaalanı’na 65 km, SamsunSivas Demiryolu’na 6 km ve SamsunAnkara Karayolu’na 3 km mesafede olup konumu itibarıyla yoğun talep artışı yaşanmaktadır. Bölge içerisinde bulunan tüm yollar ile kanalizasyon ve elektrik alt yapısı bitirilmiştir. Kavak OSB’nin 1. Etap Bölgesi’nde alt yapısı tamamlanan 39 adet sanayi parseli bulunmakta olup, 1.etap parsellerin tamamı tahsis edilmiş, 2.Etap Bölgesi’ndeki 28 sanayi parselinin de tahsislerine devam edilmektedir. Ayrıca Kavak OSB’nin cazipliğinin artmasıyla önümüzdeki yıllarda talepleri karşılayabilmek için OSB alanını iki katına çıkarmak üzere gerekli imar çalışmaları Valiliğimiz koordinesinde Kavak Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından devam etmektedir” dedi.
Kavak OSB’nin yatırımcıyı kendisine çeken pek çok avantajının olduğunu belirten Vali Zülkif Dağlı, “Kavak OSB’ye yatırım yapacak firmalara bedelsiz arsa tahsisi yapılmaktadır. Ayrıca OSB bölgesel teşvik uygulamasında 5. bölge avantajlarından yararlanmaktadır. Yani buraya yatırım yapan firmalar KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz veya kâr payı desteği gibi birçok avantaja sahip bulunmaktadır. Ayrıca OSB’nin kara, deniz, hava ve demiryolu olmak üzere 4 ulaşım ağına yakın olması ve Samsun il merkezinden 2025 dakika gibi kısa biz zamanda ulaşılması Kavak OSB’yi çok cazip hale getirmektedir. Yine Organize Sanayi Bölgemizde doğal gaz alt yapı çalışmaları bitirilmiş olup, firmaların abonelik işlemleri için doğal gaz firması tarafından talepler alınmaya başlanmıştır. Ayrıca bölge içerisindeki kurulu gücü 50 MVA olan trafo indirici merkezinden firmalara kesintisiz ve ucuz enerji temini sağlanmaktadır” diye konuştu.
Bölgede bugüne kadar toplam 40 firmaya 47 parsel tahsis edildiğini ve bu firmalardan 30 parselde 28 firmanın üretime geçtiğini ifade eden Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “12 parsel inşaat aşamasında, 5 parsel de proje aşamasındadır. Üretimde olan firmalardaki istihdam sayısı 676 olup, yapılan tahsislerin tümünde faaliyete geçildiğinde 3 binin üzerinde kişiye istihdam sağlanmış olacak. Kavak Organize Sanayi Bölgesi'nin, bölgede yatırım yapmayı planlayan orta ve büyük ölçekli sanayi tesislerine sağladığı avantajlar ile ihracatın artırılması ve ilave iş olanakları anlamında ilçemiz, ilimiz ve ülkemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacağı kanaatindeyim” şeklinde konuştu.

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