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SESOB Başkanı Güler’den Gülsan esnafına müjde “Peşinat ödemesi yüzde 25’ten yüzde 10’a düştü”

İHA

SESOB Başkanı Güler’den Gülsan esnafına müjde “Peşinat ödemesi yüzde 25’ten yüzde 10’a düştü”

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile birlikte yaptıkları girişimlerinin ardından Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nden dükkan almak isteyen Gülsan Sanayi Sitesi esnaflarından alınacak yüzde 25’lik peşinatın yüzde 10’a düşürüldüğünü müjdeledi.
Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi’nin şehir merkezi dışına taşınması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Samsun Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan “Samsun ili, İlkadım İlçesi, Toybeln Küçük Sanayi Sitesi Yapılmasına Yönelik Protokol” kapsamında Samsun İlkadım Toybelen Küçük Sanayi Sitesi bin 526 dükkan ile 82 adet ticari birim olmak üzere toplam bin 608 adet iş yeri inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projesi talep toplama çalışması devam ediyor.
Talep toplamaya devam edilirken 15 Şubat’ta sona erecek talepler öncesinde bazı Gülsan Sanayi Sitesi esnafı, SESOB Başkanı Hacı Eyüb Güler’e sıkıntılarından bahsettiler. Dükkan fiyatları, vade uzunluğu, KDV miktarı ve peşinat konusunda indirime gidilmesi gerektiğini dile getiren esnaf, Başkan Güler’den devreye girerek destek olmasını istedi. Başkan Güler de konuyu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan’a aktardı. Çiğdem Karaaslan’ın kısa süredeki girişimlerinin ardından yüzde 25 olan peşinat fiyatı yüzde 10’a düşürüldü. Ara ödemeler ise yüzde 7,5’a indirildi.
2 yıldır devam eden taşınma ve kamulaştırma süreci boyunca bugün Gülsan Sanayi esnafı ilk kez Hacı Eyüb Güler ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Güler, esnafın daha önce kendisinden bir talepte bulunmadığını, talep gelince de devreye girip esnafın sıkıntısına derman olmaya çalıştığını söyledi. Gülsan esnafı da açıklanan fiyat ve ödeme tarifesinin ardından rakamların yüksek olduğunu ve yardım istemek adına odaya geldiklerini söylediler.
Ziyarette Gülsan Sanayi Sitesi esnafına açıklamalarda bulunan Hacı Eyüb Güler, “Bu zamana kadar siz benim kapımı hiç çalmadınız. Kooperatif ve odanız ile işleri halletme yoluna gittiniz. Aranızdan bir arkadaşınız birkaç gün önce beni aradı ve durumu anlattı. Ben de hemen Çiğdem Karaaslan ile görüşüp, çözüm yollarını konuştuk. Sayın vekilimizden Allah razı olsun. Derdimizle ilgilendi ve yetkililerle görüşüp, birtakım kazanımlar elde etti. Siz bu müjdeleri verim. Yüzde 25 olan peşinat miktarı yüzde 10’a düşürüldü. Ayrıca ara ödemeler de yüzde 7,5’a indi. Bu konuda emeği geçen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve AK Parti Samsun Milletvekilimiz Çiğdem Karaaslan’a teşekkür ederim. Yakın zamanda esnaf ve belediye yetkilileri ile bir toplantı yapmaya çalışacağız. Sizler de orada diğer taleplerinizi iletme imkanı bulursunuz. İnşallah taksit vadesinin uzaması, KDV indirimi ve sabit fiyat indirimi konusunda da yeni indirimler olur. Ben ve odamız her zaman esnafın yanındayız” dedi.
Gülsan Sanayi Sitesi esnafı adına konuşan Turan Kandeğer ise, “Başkanımız peşinat miktarının yüzde 10’a indirildiğini söyledi. Bu bizi çok mutlu etti. Bir de ödeme planı en az 10 yıl vadeye yayıldığı zaman esnaf mağdur olmaz diye düşünüyoruz. Gülsan Sanayi Sitesi yıllardır Samsun’un kanayan yarası. Bizim amacımız yarayı büyütmek değil, yarayı kapatmaktır. Biz bağış istemiyoruz. Vadenin de uzatılıp, KDV oranının düşmesini istiyoruz” diye konuştu.
Esnaf, ilgisinden dolayı Başkan Güler’e teşekkür ederek, diğer taleplerinin de karşılanması için destek istedi.

Toybelen Küçük Sanayi Sitesi dükkan fiyatları
Gülsan esnafının yararlanacağı Toybelen Küçük Sanayi Sitesi dükkan fiyatları şu şekilde belirlenmişti:
“100 m2’lik dükkan 2 bin 500 TL ortalama sabit taksit imkanı ile 344 bin 863 TL, 200 m2’lik dükkan 5 bin TL ortalama sabit taksit imkanı ile 689 bin 725 TL, 50 m2’lik dükkan bin 250 TL ortalama sabit taksit imkanı ile 172 bin 431 TL, 25 m2’lik dükkan ise 625 TL ortalama sabit taksit imkanı ile 86 bin 216 TL ortalama yaklaşık satış fiyatı.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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