Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2)

KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ
Samsun'da iş yerinde oğlu tarafından ölü bulunan, oto galerici Ali Çiğiltepe'nin (75), yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiğiltepe, yarın Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-01-18 17:43:37
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