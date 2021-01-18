Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2)

Yeni dul ve yetim aylıkları belli oldu

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KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

Samsun'da iş yerinde oğlu tarafından ölü bulunan, oto galerici Ali Çiğiltepe'nin (75), yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Çiğiltepe, yarın Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-01-18 17:43:37



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