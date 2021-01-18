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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakum Belediyesi’nden karla mücadele

İHA

Atakum Belediyesi’nden karla mücadele

Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, haftaya kar yağışı ile başlayan kentin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için aralıksız şekilde çalışıyor.
Kış koşullarının etkili olduğu Atakum’un yüksek kesimlerinde hafta sonunda başlayan kar yağışı, kırsal mahalle yollarını beyaza bürüdü. Günün ilk saatlerinde karla mücadele eylem planını uygulamaya başlayan Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, karın geçit vermediği kırsal mahalle yollarında iş makineleri ile ara vermeden çalışıyor. Greyder ve lastikli kepçeler ile yol üzerinde biriken karları kaldıran ekipler, yüksek bölgelerde gece saatlerinde ortaya çıkabilecek olası don olayına karşı tuzlama çalışması yürütüyor. Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir tuzlama kamyonu, üç greyder, dört kepçe ile aralıksız çalışıyor. Çamlıyazı Kabadüz hattı, Erikli hattı ve Çatmaoluk Akalan Güney Kasnakçımermer hattında birer greyder ve birer kepçe ile yolları açık tutuyor. Yedek sürücüleri ile birlikte sahada olan iş makinelerinde 16 personel görev yapıyor.

Kocadağ’a çıkan zirve yolu açık tutuluyor
Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı ÇamlıdereKabadüz Bağlantı Yolu’nda çalışma yürüten ekipler, en yüksek noktasında TV vericilerine ev sahipliği yapan bin 350 rakımlı Kocadağ’ın zirvesine ulaşan yolu açık tutuyor. Ekiplerin karla mücadele çalışmalarını aralıksız devam ettiğini belirten Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Yoğun yağış nedeniyle kar kalınlığının yer yer 20 santimetreye ulaştığı bölgelerde yoğun şekilde çalışıyoruz. Atakum’un kırsal mahallelerinin ve bu mahallelere bağlı yerleşim alanlarının kent merkezi ile bağlantısının kopmaması için tüm ekiplerimiz sahada. Akşam saatlerinde de tuzlama çalışması yaparak olası don olayına karşı önlem alıyoruz” dedi.

“Tüm ekiplerimiz görev başında”
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Başkan Yardımcısı Okan Saral, sahadaki Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerine ziyaret gerçekleştirdi. Karla mücadelenin aralıksız şekilde sürdüğünü belirten Başkan Deveci, şunları söyledi:
“Bu kış için beklediğimiz kar Samsun’a ilk kez yağdı. Hem güzelliğiyle hem de sorunlarıyla geldi. Kırsal mahallelerimizde kapanabilecek yollarımız var. Bu bölgede üç ekibimiz, yaklaşık 18 mesai arkadaşımız sabahın erken saatlerinden itibaren yolları açık tutmak için çalışıyorlar. Şu anda bu bölgede yolları kapalı olan kırsal mahallemiz yok. Tüm yollar açık. Burada kentten karın tadını çıkarmak için yüksek bölgelere gelen komşularımız için de çalışıyoruz. Greyderlerimizin açık tuttuğu yollar sayesinde hepsini sahile indireceğiz. Kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için tüm ekiplerimiz görev başında. Ulaşımda sorun yaşayan yurttaşlarımız Atakum Belediyesi’ne ulaşabilir, ekiplerimiz sorun yaşanan yerlere en hızlı şekilde müdahale edecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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