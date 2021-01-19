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Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi

DHA

Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da seyir halindeyken alev alan otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangında, otomobilin yanındaki bir başka otomobilin ise far, tampon ve lastiği eridi. 
İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında S.Y. yönetimindeki otomobil, hareket halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. S.Y. aracı park edip, itfaiyeye haber verdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Yanan otomobilin yakınındaki bir başka otomobilin ise far, tampon ve lastiği eridi. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-01-19 08:51:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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