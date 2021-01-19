Kavgada tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da kavga ettikleri 3 kişi tarafından tüfekle vurulan Mehmet ve Ramazan K. kardeşler yaralandı. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta duran Mehmet K. ve Ramazan K. kardeşler ile 3 kişilik grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında grup, iki kardeşe ateş açtı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Cinayet Bürosu ekipleri, Mehmet ve Ramazan K. kardeşlerin ifadesine başvurdu. Kardeşler, kendilerine ateş açan şüphelileri tanımadıklarını söyledi.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-01-19 08:57:45
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