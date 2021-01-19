Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

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Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da Irak uyruklu 5 kişilik ailenin yaşadığı dairede elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında, apartmanda oturanlar tahliye edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında daire kullanılmaz hale gelirken, dumandan etkilenen 2 çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Atakum ilçesi Yenimahalle´de 5 katlı bir binanın ikinci katında, Irak uyruklu Muhammed A.A.A.´nın ailesiyle birlikte yaşadığı dairede saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Muhammed A.A.A., ailesiyle birlikte daireden çıkıp, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, elektrik ve doğalgaz bağlantılarını kapatarak yangına müdahale etti. Yükselen yoğun duman nedeniyle ekipler, uzatılan merdivenle apartmanda oturanları tahliye etti. İtfaiye erlerinin kucağında aşağı indirilen dumandan etkilenen 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürülen yangında daire kullanılmaz hale geldi.

Elektrik kontağından kaynaklandığı değerlendirilen yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-01-19 09:04:29



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