Misafir olduğu kız kardeşinin evinde balkondan düşüp öldü

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da misafir olarak kaldığı kız kardeşinin 3'üncü katındaki evinin balkonundan düşen Asım Güngör (38), hayatını kaybetti.

Vezrköprü ilçesinde cep telefonu tamiri ve satışı yapılan firmanın sahibi olan Asım Güngör, misafirliğe geldiği İlkadım ilçesinde oturan kız kardeşinin 3'üncü kattaki evinde balkondan düştü. Olay yerinde hayatını kaybeden Asım Güngör'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-01-19 09:52:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.