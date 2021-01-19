Park halindeki aracında ölü bulundu

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Hakan AKGÜN/VEZİRKÖPRÜ (Samsun), (DHA)SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde Nurettin Avcı (50), yol kenarına park ettiği aracında ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Göl Mahallesi'nde meydana geldi. Demir doğrama firması sahibi Nurettin Avcı, mahalleli tarafından, yol kenarında park halindeki aracında sürücü koltuğunda hareketsiz bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Avcı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Avcı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere Havza Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Hakan AKGÜN

2021-01-19 10:20:15



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