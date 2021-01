Gençlik Dijital Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı yayında

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) ortağı olduğu uluslararası MINDtheGaps Projesi kapsamında hazırlanan Gençlik Dijital Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı yayımlandı.

15 Ocak 2021 tarihinde düzenlenen çevrim içi lansman etkinliğinde tanıtımı yapılan Dijital el kitabı, OKA uzmanlarının da katkılarıyla hazırlandı. Gençlik Dijital Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı, projenin ilk çıktısı olarak gençler arasında hem örgün hem de yaygın eğitim ve öğretim faaliyetlerinde medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme uygulamaları hakkında hazırlanmış dijital bir el kitabıdır. Bu el kitabı, Avrupa ortak kaynak önerilerini, girişim örneklerini, etkinlikleri ve saha deneyimine dayalı yansımaları içerir. Etkinlikte ayrıca proje kapsamında düzenlenen “Tell Us Your Story” yarışmasının kazananları ilan edildi.

“Tell Us Your Story” video yarışmasını 1518 yaş kategorisinde Portekiz’den Maria Carolina Mendes de Almeida Lalanda kazanırken aynı kategoride mansiyon ödülünü Portekiz’den Carolina Pinto ve Joana Sousa; Bulgasitan’dan ise Rujka Svetoslavova Zasheva ve Stefka Bojidarova Kerozova elde etti.

15 yaş altı kategoride de yarışmayı Bulgaristan’dan Boryana Velichkova Slivova ve Zlatka Todorova Chakarova ile Portekiz’den Lucas André Bastos da Costa kazandı.

