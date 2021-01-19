20 milyonluk enerji ve nakil hatları kablosu hırsızlığı zanlısı 13 kişi adliyede

Samsun merkezli 20 milyon liralık enerji ve nakil hatları kablosu çalan hırsızlara yönelik jandarma tarafından 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 13'ü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin birçok ilinde enerji ve nakil hatları kablosu hırsızlarının meydana gelmesi üzerine olayla ilgili Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı çalışma başlattı ve 27 kişiden oluşan suç örgütünü tespit etti. Jandarma 29 Eylül 2020'da düşmeye bastı ve 4 ay süren çalışmalar sonucu ara operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalarda hırsızlık örgütünün 27 kişiden oluştuğu ve örgütünün liderinin da 26 yaşındaki E.D. olduğu tespit edildi. Yapılan çalışmalarda örgütün 2020 Ağustos ayında Samsun'un Kavak ilçesi, Adıyaman'ın Kahta ilçesi, Antalya'nın Alanya ilçesi, Kasım ayında Konya'nın Selçuklu ilçesi, Ankara'nın Sincan ilçesi, Aralık ayında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde meydana gelen nitelikli hırsızlık olaylarını işlediklerini ortaya çıkardı. jandarma, takip sonucu Nevşehir, Konya ve Ankara illerindeki hırsızlık olayına karışan 6 örgüt mensubunu suçüstü yakaladı ve mahkemeye sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı söz konusu çetenin hırsızlık olayları ile ilgili operasyon merkezinin Samsun İl Jandarma Komutanlığı olduğunu kararlaştırdı ve çete üyelerini yakalamak için Samsun'dan düğmeye basıldı.

Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Samsun İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT timleri tarafından 16 Ocak 2021 saat 06.30'da Samsun merkezli Diyarbakır, Antalya ve Bursa illerinde 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kavak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda düzenlenen operasyonda örgüt lideri E.D. ile birlikte toplam 24 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan hırsızlarla birlikte 4 bin metre bakır telefon kablosu ve 1 adet elektrik sayacı ele geçirilirken, 13 adet cep telefonu, 20 adet sim kart, 3 adet flaş bellek ve 2 adet hafıza kartına da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin Samsun, Adıyaman, Antalya, Kahramanmaraş ve Elazığ illerinde enerji nakil ve nakil hatları kabloları çaldıkları, yapılan tespitlerde 50 bin metre uzunluğunda kablo hırsızlığına karıştıkları ve çaldıkları kabloların piyasa değerinin yaklaşık 20 milyon lira olduğu öğrenildi. Örgütlü bir şekilde hırsızlık yapan şüphelilerinin daha çok kamu adına yapımına devam eden cezaevi ve TOKİ inşaatlarını hedef seçtikleri ve hırsızları buralardan yaptıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan 24 şüpheli sorgulanmak üzere Samsun'a getirildi. Jandarmada sorgulanmaları tamamlanan 11 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakılırken 13 şüpheli ise bugün Kavak Adliyesine sevk edildi.

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