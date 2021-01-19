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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

5. sınıf öğrencisi Öykü, matematik yarışmasında dünya birincisi oldu

İHA

5. sınıf öğrencisi Öykü, matematik yarışmasında dünya birincisi oldu

Samsun'da 5. sınıf öğrencisi olan Öykü Asya Göze, uluslararası bir başarıya imza atarak Kanada merkezli Caribou Matematik Yarışması’nda kendi kategorisinde dünya birincisi oldu.
Tüm dünyada aynı anda 1314 Ocak 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışmada 3. ve 4. sınıflar kategorisinde 5 bin 162 öğrenci arasından 9 öğrenci, 5. ve 6. sınıf kategorisinde de 8 bin 106 öğrenci arasından 1 öğrenci, tüm sorulara doğru cevap verdi. 5. ve 6. sınıf kategorisinde 15 soruluk sınavın bütün sorularını doğru cevaplayan tek kişi Öykü Asya Göze oldu. Öğretmenlerinin de dediği gibi düzenli ve yavaş çalıştığını dile getiren 10 yaşındaki beşinci sınıf öğrencisi Öykü Asya Göze, sınava nasıl hazırlandığını anlattı. Göze, “Sınav 15 soruydu. BİLSEM ve matematik öğretmenlerim beni ve diğer arkadaşlarımı bu sınava teşvik ederek bizi çalıştırdılar, konuları tekrar ettirdiler ve sonunda bu sınava katıldım. Bu sınava evde ek sorular çözerek, konuları tekrar ederek, sormam gereken soruları öğretmenime sorarak çalıştım. Ailem de bana soru kaynakları konusunda yardım etti. Öğretmenlerimin de dediği gibi düzenli ve yavaş yavaş çalıştım. Yani bir günde çalışıp bütün hafta boyunca çalışmamak değil de günlere dağıtıp yapıyorum. Öğretmenlerim de böyle diyor. Arkadaşlarda öyle yapabilir ben öyle yapıyorum” dedi.
Birinci olduğunu arkadaşından öğrendiğini belirten Öykü Asya Göze, “Sınava arkadaşım da girmişti ve birinci olduğumu bana o söyledi. Ben o an çok mutlu oldum. Dereceye giren giremeyen herkesi tebrik ettim. Ailemizdeki kişilerle paylaştım. Onlar da çok mutlu oldu. Sevincimizi paylaştık. Matematik öğretmeni olabilirim çünkü bana matematiği alıştıran, öğreten öğretmenlerim matematik öğretmeni olabilirsin diyordu ben de matematik öğretmeni olabilirim. Bu sınav İngilizceydi. Uluslararası bir sınav olduğu için herkes İngilizce olan sınava katılıyor. İngilizceyi bildiğinde, anlayabildiğinde zaten sorular kolay geliyor. Ancak İngilizceyi bilen birçok arkadaşım İngilizcesini gösteremeyebilir. İngilizceyi biliyorsan bu sınavı yapabilirsin” diye konuştu.
Öykü’nün matematiği çok küçük yaşlardan itibaren sevdiğini söyleyen babası Dr. Taner Göze, “Öykü beşinci sınıfa gidiyor ve matematiği küçüklüğünden beri çok seviyordu. Öğretmenlerinin de desteğiyle ve bizim aile olarak sunabildiğimiz destekle bu zorlu süreçte bile matematik sevgisi katlanarak arttı ve katıldığı sınavda başarılı oldu. Bizi de çok mutlu etti. Bu süreçte hep yanında olduğumuzu Öykü’ye hissettirdik ve hissettirmeye devam edeceğiz. Öykü Asya çok büyük mutluluk ve heyecan yaşattı bu süreçte. Öykü Asya ile birlikte ben tüm çocuklarımızı kutlamak istiyorum. Çünkü içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde ciddi zorluklar ve değişimler yaşadık ve çocuklarımız da bizimle birlikte bu değişime ayak uydurdu. Gösterdikleri çaba ve gayretten dolayı tüm çocuklarımızı tebrik ediyorum. Hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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