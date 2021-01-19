17 yaşındaki bisikletlinin ölümüne yol açan sürücünün serbest kalmasına tepki

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

17 yaşındaki bisikletlinin ölümüne yol açan sürücünün serbest kalmasına tepki

İHA

17 yaşındaki bisikletlinin ölümüne yol açan sürücünün serbest kalmasına tepki

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki bisiklet sporcusu gencin ailesi, motosiklet sürücüsünün tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
25 Haziran 2020 akşamı Kumcağız Mahallesi Suat Kılıç Bulvarı'nda meydana gelen kazada, ilçe merkezine seyir halinde olan Mehmet Akif E. idaresindeki 55 JP 548 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen 17 yaşındaki Nuri Can Beyazpınar'ın kullandığı bisikletle çarpışmıştı. Kazada bisiklet sürücüsü hayatını kaybetmiş, motosiklet sürücüsü Mehmet Akif E. ve motosiklette yolcu olarak bulunan İbrahim yaralanmıştı. Motosiklet sürücüsü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki tedavisinin tamamlanmasının ardından 2020 Ağustos ayında tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Tutuklu sanık 12 Kasım 2020 tarihinde, telekonferansla katıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 21 Ocak 2021 tarihinde yapılacak olan 2. mahkeme öncesi 19 Mayıs ilçesine gelen ailesi ve bisiklet kulübü arkadaşları Nuri Can için adalet istedi.
Polis ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede 'motosiklet sürücüsünün şerit ihlali yaparak kendi şeridinde seyir eden bisiklete çarparak kazaya mahal verdiğini', ayrıca kazada hayatını kaybeden gencin üzerinde kırmızı ve siyah renkli fosforlu elbise olduğunu ve kask kullandığını, motosiklet sürücü ve yolcuda ise kask bulunmadığını belirlemişti. Kaza sonrası Bafra cumhuriyet savcısının başlattığı soruşturma kapsamında motosiklet sürücüsünün Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan idrar tahlilinde 'uyuşturucu maddeye rastlandığı' kaydedilmişti.

"Motosiklet sürücüsünün yüzde yüz suçlu çıktı"
"Oğlumun katilinin ceza almasını istiyorum" diyen Nurican Beyazpınar'ın babası Metin Beyazpınar, "Adli Tıp Kurumuna itiraz ettiler. Tekrardan sonuçlar geldi. Motosiklet sürücüsü yüzde yüz suçlu çıktı. Oğlumun katili şu anda dışarıda serbest geziyor. İlk mahkemede serbest kaldı. Hakimlere, savcılara sesleniyorum. Oğlumun katilinin gereken cezaya çarptırılmasını istiyorum. Benim de içim rahat etsin, başkalarının da içi rahat etsin. Bu benim başıma gelen herkesin başına gelebilir. Sesimi duyun. Benim başıma gelen başkasının başın gelmesin. Uyuşturucu müptelalarının cezalarını almalarını istiyorum" dedi.
Acılı anne Yasemin Beyazpınar ise, "Benim oğlum böyle bir ölümü hak etmemişti. Uyuşturucu ve hız tutkusu yüzünden benim oğlum bugün hayatta değil. O yüzden, suçlu en ağır şekilde cezalandırılsın. Böyle bir trafik kazasında hem uyuşturucu hem de hiçbir trafik kuralına uymadan bir kaza gerçekleştiriyor. Hapis cezası istiyoruz. Benim hayallerim, umutlarım şimdi toprağın altında. Geceleri uyuyamıyoruz. İçimiz kan ağlıyor. İnşallah beni avunduracak bir karar çıkar da biz de rahata kavuşuruz" diye konuştu.
Bafra Bisiklet Topluluğu Başkanı Volkan Karaman, “Nuri Can, topluluğumuzun üyesiydi. Topluluğumuzun üyesi olması dışında sürekli antrenman yaptığımız, sürekli birlikte vakit geçirdiğimiz, gülüp eğlendiğimiz, birlikte birçok başarıya imza attığımız kardeşimizdi. Bizler bisikletçiler olarak sadece Bafra değil, Türkiye’nin her tarafından birçok bisiklet gurupları bize mesaj atarak, arayarak başsağlığı dileklerinde bulunmuşlardı. Biz aslında bütün bisikletçilerin mahkemede beklentisini görmek istiyoruz" şeklinde konuştu.
Nuri Can Beyazpınar’ın amcası Yılmaz Beyazrpınar ise, "Benim yeğenim 17 yaşında bir bisiklet sporcusuydu. Eğer adalet mülkün temeli ise yeğenim için biz adalet istiyoruz” açıklamasında bulundu.
Türkiye Bisikletçiler Derneği Bafra Temsilcisi Hülya Yangın Ertekin de, "Nuri Can'ın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Adaletin yerini bulacağına ve suçlulara gereken cezanın verileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Davanın ikinci duruşması 21 Ocak Perşembe günü yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

5. sınıf öğrencisi Öykü, matematik yarışmasında dünya birincisi oldu
YEREL HABERLER 5. sınıf öğrencisi Öykü, matematik yarışmasında dünya ...
Hırsızlık amacıyla girdiği evde, ev sahibini boğazından bıçakladı (2)
YEREL HABERLER Hırsızlık amacıyla girdiği evde, ev sahibini ...
Cilt kuruluğunu mutlaka önemseyin
YEREL HABERLER Cilt kuruluğunu mutlaka önemseyin
20 milyonluk enerji ve nakil hatları kablosu hırsızlığı zanlısı 13 kişi adliyede
YEREL HABERLER 20 milyonluk enerji ve nakil hatları kablosu ...
Terme’de kar mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Terme’de kar mesaisi sürüyor
Gençlik Dijital Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı yayında
YEREL HABERLER Gençlik Dijital Vatandaşlık Eğitimi El Kitabı yayında
Park halindeki aracında ölü bulundu
YEREL HABERLER Park halindeki aracında ölü bulundu
2 yaşındaki Tuğba kardeşinden alınan ilikle hayata tutundu
YEREL HABERLER 2 yaşındaki Tuğba kardeşinden alınan ilikle hayata ...
Misafir olduğu kız kardeşinin evinde balkondan düşüp öldü
YEREL HABERLER Misafir olduğu kız kardeşinin evinde balkondan düşüp ...
Samsun'da mahkeme saldırı olayında kullanılan trafik hunisini 'silah' saydı Hastane bahçesinde güvenlik görevlisine trafik hunisi ile saldıran şahıs hapis cezasına çarptırıldı
YEREL HABERLER Samsun'da mahkeme saldırı olayında kullanılan trafik ...
Yaşlı adamı yangında ölümden komşuları kurtardı
YEREL HABERLER Yaşlı adamı yangında ölümden komşuları kurtardı
Hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan bıçaklayıp kaçtı
YEREL HABERLER Hırsız kendisini yakalayan ev sahibini boynundan ...
Hırsızlık amacıyla girdiği evde, ev sahibini boğazından bıçakladı
YEREL HABERLER Hırsızlık amacıyla girdiği evde, ev sahibini ...
Park halindeki aracının içinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Park halindeki aracının içinde ölü bulundu
Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Apartman dairesinde çıkan yangında 2 çocuk dumandan ...
Kavgada tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı
YEREL HABERLER Kavgada tüfekle vurulan 2 kardeş, yaralandı
Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Seyir halindeyken alev alan otomobil, kullanılmaz ...
Yeterli kar olmayan Akdağ´da sessiz sezon
YEREL HABERLER Yeterli kar olmayan Akdağ´da sessiz sezon
Samsun'da otomobil yangını kamerada
YEREL HABERLER Samsun'da otomobil yangını kamerada
Otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Otobüsünden inerken uyuşturucuyla yakalanan şahıs ...
Atakum Belediyesi’nden karla mücadele
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden karla mücadele
Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2)
YEREL HABERLER Oto galerici iş yerinde ölü bulundu (2)
İlkadım’da Belediyesi’nde memurlar için 2021 yılı denge sözleşmesi
YEREL HABERLER İlkadım’da Belediyesi’nde memurlar için 2021 yılı ...
Dolmuş şoförlerine korona testi
YEREL HABERLER Dolmuş şoförlerine korona testi