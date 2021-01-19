Vali Dağlı: "20 Ocak 1989 Samsunspor tarihinin unutulmaz acısı"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 20 Ocak 1989’un Samsunspor tarihinin unutulmaz acısı olduğunu belirterek, “Samsunumuzu ve tüm spor camiasını büyük bir kedere boğan bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum” dedi.

20 Ocak 1989’un 32. yılı dolayısıyla açıklama yapan Vali Zülkif Dağlı, “Futbol tarihimizin en acı günlerinden birisi olan 20 Ocak 1989 tarihinde Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcularımız Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomic ve otobüs şoförü Asım Özkan’ın hayatını kaybettiği, bazı sporcularımızın ise yaralandığı trafik kazasının yıldönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anıyorum. Ülkemiz futbol tarihinin en acı hadiselerinden birisi olarak tarihe geçen bu kaza sadece şehrimiz ve Samsunspor’a gönül verenlerin değil, tüm spor camiasının ve futbol severlerin hafızalarında yer etmiştir. Kırmızıbeyaz renklerine ‘siyah’ rengin de eklenmesine neden olan bu elim kazanın yıl dönümünde; ülkemizi, Samsunumuzu ve tüm spor camiasını büyük bir kedere boğan bu tür kazaların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum. Büyük taraftarıyla spor kenti olan şehrimizde bizleri gururlandıran Samsunsporumuzun kazanmış olduğu her bir başarı göğsümüzü kabartmakta, yeni galibiyetler için umut vermekte, heyecan uyandırmaktadır. Bu düşüncelerle; 32 yıl önce yüreğimizi yakan kazayla, hayatlarını kaybeden Samsunsporlu kardeşlerimi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

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