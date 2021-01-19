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Gülsan esnafına çifte müjde Dükkanlar teslim edilene kadar ödeme yapılmayacak 3 sene olan vade süresi 5 yıla çıktı

İHA

Gülsan esnafına çifte müjde Dükkanlar teslim edilene kadar ödeme yapılmayacak 3 sene olan vade süresi 5 yıla çıktı

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, Toybelen Küçük Sanayi Sitesi’nden dükkan almak isteyen Gülsan Sanayi Sitesi esnaflarının yeni dükkanları teslim edilene kadar ödeme yapmayacağını ve 3 yıl olan vade süresinin de 5 yıla çıkarıldığını açıkladı.
Canik ilçesinde bulunan Gülsan Sanayi Sitesi’nin şehir merkezi dışına taşınması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Samsun Valiliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan “Samsun ili, İlkadım İlçesi, Toybeln Küçük Sanayi Sitesi Yapılmasına Yönelik Protokol” kapsamında Samsun İlkadım Toybelen Küçük Sanayi Sitesi bin 526 dükkan ile 82 adet ticari birim olmak üzere toplam bin 608 adet iş yeri inşaatları ile alt yapı ve çevre düzenlemesi projesi talep toplama çalışması devam ediyor.
Başkan Güler esnaflardan gelen talepler doğrultusunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü. Görüşmeler sonucunda dün yüzde 25 olan peşinat fiyatı yüzde 10’a düşürüldü. Bugün tekrar Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile görüşen Başkan Güler yeni müjdeleri esnafa duyurdu. Yapılan görüşmelerin sonunda Toybelen’den dükkan alan esnaf dükkanı teslim edilene kadar herhangi bir ödeme yapmayacak. Ayrıca 3 yıl olan vade süresi 5 yıla çıkarıldı.
Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten SESOB Başkanı Hacı Eyüp Güler, “Bizim derdimiz kimseyle değil. Bizim derdimiz sanayi sitesindeki esnafımızın mağduriyetiyle. Dertlerinizi anlattınız sizi dinledik. Çabalarımızın sonucunda dün bir şeyler elde ettik ama tamamı bu değil. Bu sabah Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştüm. Güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün aldığımız müjde şu: Dükkanlar teslim edilene kadar ödeme yapılmayacak. Bir de 3 sene olan vade süresi 5 yıla çıkarıldı” dedi.
Gülsan esnafı da kendilerine sağlanan yeni imkanlardan dolayı teşekkür etti.

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