Mathias Coureur Samsunspor’da

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Samsunspor, Mathias Coureur’u 1,5 yıllığına renklerine bağladı.

Samsunspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Bulgaristan 1. Ligi'nden Cherno More Varna takımında forma giyen Mathias Coureur ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. Mathias Coureur’un camiamıza hayırlı olmasını dileriz” denildi.

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