Çarşamba kan verdi

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve belediye personeli Türk Kızılayı’na kan bağışında bulundu.

Çarşamba Belediye binası önünde kan bağışı etkinliği düzenlendi. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve belediye personelleri Kızılay’a kan verdi. Kan verme etkinliğinde konuşan Başkan Doğan, verilen her damla kanın bir can olduğunu belirterek tüm Çarşamba halkını kan bağışı yapmaya davet etti.

Başkan Doğan, “Pandemi döneminde kan ihtiyacımız geçtiğimiz zamanlara oranla daha da arttı. Biz de Çarşamba Belediyesi olarak kan bağışının bir vefa borcu olduğu düşüncesi ile bugün kan bağışlarımızı gerçekleştirdik. Yapılan her kan bağışının bir cana hayat olabileceğinin bilincindeyiz ve bu yüzden tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Kızılay kan bağış aracı, belediyemizin önünde bağışları alacaktır. İlk bağış ben ve belediye personelimizden oldu. Unutmayalım ki her bir damla kan, kurtarılan bir can, dokunulan bir hayat demektir. Gelin kan bağışında bulunarak hep birlikte canlara can katalım” dedi.

Kan bağışı etkinliğinde Türk Kızılayı Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Serdar Bayram da yer aldı.

