Samsunspor'da çifte imza

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Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA) TFF 1'inci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Bulgaristan´ın Cherno More takımından Martinik asıllı Fransız forvet Mathias Coureur´i ve Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımında forma giyen Jugurtha Hamroun´u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 32 yaşındaki Coureur ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, Cherno More ile bu yıl çıktığı 15 maçta 15 gol kaydetti. 31 yaşındaki Cezayirli son kanat oyuncusu hamroun ile ise sezon sonuna kadar resmi sözleşme imzaladığı belirtildi.DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-01-19 18:18:44



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