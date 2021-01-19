Samsun İl Emniyet Müdürlüğü’nden 'hırsızlık' olayı ile ilgili açıklama

– Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, 18 Ocak Pazartesi günü basında yer alan “Samsun’da 7 gün boyunca aynı dükkânı soydu, dükkanı soyan hırsız 70 bin TL‘lik vurgun yaptı, polis hırsızı arıyor" başlıklı haberler ile ilgili bir açıklama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “12 Ocak Salı günü İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No.91'de bulunan oto aksesuar dükkanının sahibi A.K. iş yerinde bulunan oto aksesuar ürünlerinin çalındığı yönünde beyanı ile Gazi Polis Merkezi Amirliğine müracaatta bulunmuştur. Konu ile ilgili olarak İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan kamera incelemelerinde malzemeleri alan şahsın aynı iş yerinin eski çalışanı B.A isimli şahıs olduğu, şahsın iş yerinde çalıştığı dönemde parça parça malzemeleri alarak kutularım yerlerine bıraktığı, 13 Ocak Çarşamba günü de şahsın katlanır camı esnetmek sureti ile dükkâna girerek son malzemeleri çaldığı tespit edilmiştir. Şüpheli şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilmiştir. Şahıs 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık' suçu ile nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile gözaltına alınmış olup çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştır” denildi.

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