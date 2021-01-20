Samsun'da huzurevlerinde aşılama yapılıyor

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Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da sağlık çalışanlarının ardından, dün huzurevlerinde kalanlar ile buradaki personele Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının ardından huzurevleri ve yaşlı bakımevlerinde kalanlar ile buralardaki personele dün Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı. Bu kapsamda Samsun´da da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevleri ile Büyükşehir Belediyesi Huzurevi´nde kalan yaşlılar ve personele sağlık ekipleri tarafından koronavirüs aşıyı yapılıyor.DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER

2021-01-20 12:13:03



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