İnternetten bahis oynama vaadiyle 7 bin 520 lira dolandırıldı

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Samsun'da bir kişi internetten bahis oynama vaadiyle 7 bin 520 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Küçükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya hesapları üzerinden tanıştığı şahsın internet üzerinde bahis oynatacağını söyleyen Yıldıray Ş.'nin tuzağına düşen Kadir K.(54) 7 bin 520 lira para yatırarak dolandırıldı. Dolandırıldığını anlayan Kadir K. polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, internet üzerinden bahis oyunlarının yasal olmadığını ve yasak olduğunu belirterek vatandaşların dolandırıcıların tuzağına düşmemeleri konusunda uyardı.

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