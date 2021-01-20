Yeni otobüsler seferlere başlıyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımda seyahat konforunu artırmak amacıyla satın aldığı 33 otobüs, yarın seferlerine başlıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, trafik problemlerini akıllı dijital yönetim sistemiyle çözmeye hazırlanırken toplu ulaşımda sunduğu hizmet kalitesini de yükseltiyor. Şehir içi seyahat konforunu artıracak 33 adet otobüsün alınmasıyla araç filosunu 133’e çıkaran belediye, bunları halkın hizmetine sunuyor.



Tüm hatlarda kullanılacak

Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımdan sorumlu iştiraki olan SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre otobüslerin hızlı bir şekilde hizmete alınacağı belirtildi. Modern ulaşım alanında belirlenen hedefler ve ilkeler doğrultusunda Samsunlulara en iyi hizmeti sunmayı, şehrine değer katmayı bundan böyle de sürdüreceklerini belirten SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, yeni otobüslerin üst düzey konfora sahip olduğunu da vurguladı.

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