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Bakan Kasapoğlu, Hafız Niyazi Kasapoğlu’nun cenazesine katıldı

İHA

Bakan Kasapoğlu, Hafız Niyazi Kasapoğlu’nun cenazesine katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, korona virüsten hayatını kaybeden Hafız Niyazi Kasapoğlu’nun cenazesine katıldı.
Samsun'da uzun yıllar yüzlerce hafız ve talebe yetiştiren Hafız Niyazi Kasapoğlu, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kasapoğlu'nun cenazesi evinin önünde helallik alındıktan sonra uzun yıllar görev yaptığı Terme Fatih Kuran Kursu’na getirildi.
Samsun’un Terme ilçesinde ikamet eden Niyazi Kasapoğlu’nun cenaze törenine bir dizi ziyaretler için Samsun’a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, merhum Hafız Niyazi Kasapoğlu’nun ailesine taziyede bulundu. Tarihi Pazar Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Niyazi Kasapoğlu, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan aile kabristanlığına defnedildi.

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