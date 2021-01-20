Samsunspor'un 32 yıllık acısı tazelendi 32 yıl önceki kazada hayatını kaybeden futbol adamları anıldı

Samsunspor, 32 yıl önce 20 Ocak 1989’da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden futbol adamlarını mezarları başında andı.

‘Türk futbolunun en acı günlerinden birisi’ olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Samsunspor Kulübü tarafından bugün düzenlenen tören ile Teknik Direktör Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan anıldı.



Ertuğrul Sağlam: “Bu insanlar Samsunspor için hayatlarını verdiler”

Teknik Direktör Nuri Asan'ın Asri Mezarlığı'ndaki kabri başına çelenk koyuldu ve dua edildi. Hayatlarını kaybeden insanlar için Samsunspor’u en iyi şekilde temsil etmeleri gerektiğini vurgulayan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Bu insanlar Samsunspor için hayatlarını verdiler. Biz de Samsunsporlu olarak taraftarımızla tüm camiamızla birlikte Samsunspor’u en iyi şekilde temsil etmek zorundayız. Onlar Samsunspor için hayatlarını kaybederken takım Süper Lig’deydi. Biz hep birlikte kenetlenerek onlardan aldığımız emaneti yerine iade etmemiz lazım. Hep beraber bir araya gelerek onların futbol adına oluşturduğu değerleri göz önüne alarak o ruhu tekrar iliklerimize kadar hissederek öncelikle Samsunspor’u Süper Lig’e taşıyacağız” dedi.

Törende konuşan Samsunspor Başkan Vekili Savaş Boyar ise, “32 yıl önce ciğerimize köz gibi düşen bizi derinden yakan bir acının ölüm yıl dönümü için buradayız. 20 Ocak 1989 bizler için çok anlam ifade eden bir gün. O gün Samsunumuz 5 evladını toprağa verdi” diye konuştu.

Törene İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, futbolcular ve taraftarlar katıldı.

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