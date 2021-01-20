Samsun'da silahla 2 kişinin yaralanmasından savcıya ifade veren 3 kişi serbest bırakıldı

Emekli maaşları ne kadar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da pompalı tüfekle ateş açılarak 2 kişinin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişi savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açılması sonucu M.K.(46) ve R.K.(35) bacaklarından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, olayla ilgili F.S., K.D. ve H.C.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgulanması tamamlanan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren 3 kişi serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.