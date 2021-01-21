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90'lık delikanlının sağlık sırrı 90 yaşındaki vatandaş 30 yıldır kar suyu içiyor Aygün: "Doktora fazla gitmedim. Kar suyunun çok faydasını gördüm"

İHA

90'lık delikanlının sağlık sırrı 90 yaşındaki vatandaş 30 yıldır kar suyu içiyor Aygün: "Doktora fazla gitmedim. Kar suyunun çok faydasını gördüm"

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Yunus Aygün, son 30 yıldır sadece kar suyu içiyor. Yaz kış durmadan kar suyu içtiğini ifade eden Aygün, "Ben isterim kar hiç ziyan olmasın. Doktora fazla gitmedim. Kar suyunun çok faydasını gördüm" dedi.
Çarşamba ilçesi Kocakavak Mahallesi'nde yaşayan 90 yaşındaki Yunus Aygün, 30 yıldır kar suyu içiyor. Evinin saçağından eriyen kar bir plastik bidona akıyor. Bu suyu daha sonra süzgeçten geçiren Akgün, kar suyunu afiyetle içiyor. Herkese kar suyu önerdiğini söyleyen Aygün, "Kar suyu ile ilgili çok önce televizyonda dinledim. 'Kar suyu çok sağlıklı', 'kar suyu uzun ömürlü', 'kar suyu beyazlatır' için diye yayın yaptılar. Ben de kar suyu içmeye başladım. Ben kar suyunun faydasını gördüm. Doktora fazla gitmedim. Yaşlıyım ben bir de üzüntülüyüm. Doktora sadece 6 ayda bir sağlık taramasından geçmemiz gerektiği için gittim. Bende bir tek baş dönmesi var. Bunun dışından hiç bir şeyim yok. Kar suyundan çok memnunum. Bu yaşıma kadar bir dal sigara, bir yudum içki içmedim. Faydasını da gördüm. Yaz, kış kar suyu içiyorum. Kaplar dolu. Evin saçağında akan kar suları kaplara birikiyor. Oradan süzerek daha küçük kaplara dolduruyorum. Mis gibi tatlı sudur. Ben isterim kar hiç ziyan olmasın. Büyük büyük hastaneler, havaalanları yapılıyor. Büyük depolarda yapılsa susuzluk çekiyor bazı yerler oralara gönderseler kötü mü olur" diye konuştu.
Kızı Hanife Aksin ise, "Kar suyu saçaktan akıyor. Temiz bir kap ile bidonlara dolduruyor. İsteyenlere şişe ile veriyor. Bu bidonların içinde su yaz kış duruyor. Hiç bir şey olmuyor cam gibi duruyor" şeklinde konuştu.

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