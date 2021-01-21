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Covid hastalarını tedavi eden doktor, aynı hastalıkla savaşını kazandı

DHA

Covid hastalarını tedavi eden doktor, aynı hastalıkla savaşını kazandı


Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, geçen yıl aralık ayında yakalandığı koronavirüsü yenip yeniden görevine döndü. Salgın sürecinde ekip arkadaşlarıyla birlikte binin üzerinde Covd-19 hastasını tedavi ettiklerini belirten İnce, kendisinin de çok zor anlar yaşadığına dikkat çekti ve toplumsal bağışıklığı kazanmak için herkesin aşı olması gerektiğini söyledi.
Kentte özel bir hastanede görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, geçen ay göğüs orta kısımda yanma ve hafif nefes darlığından şüphelenip Covid-19 testi yaptırdı. Testinin pozitif çıkmasının ardından İnce, hemen evde tedaviye alındı. Bu süreçte İnce´de nefes darlığı ve kalbinde ciddi ritim bozuklukları oluştu. 1 ay evde tedavi gören İnce, hastalığı yenerek yeniden göreve başladı.
Pandemi süreci başladığından bu yana binin üzerinde koronavirüslü hasta tedavi ettiklerini dile getiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür İnce, "Covid-19 süreci başladığından beri arkadaşlarımla beraber bu mücadelenin içerisindeyiz. Şimdiye kadar tahminen binden fazla koronavirüslü hastamızı tedavi ettik. Son yasaklar gelmeden önce vakalarda ciddi artışlar meydana gelmişti. Bu süreçte çok yoğunduk. Çalışırken kendi önlemlerimizi fazla fazla uyguladık. Bizi zorlayan bir durum olmamasına rağmen vatan hizmeti diyerek, insanlara faydalı olmak adına gerek yemek yiyemeden çalıştık gerek uyumadan çalıştık. Bağışıklığımız bu süreçte düşünce ben de hastalığa aralık ayında yakalandım. Hastalık dönemini evde geçirmeme rağmen zorlu bir süreç yaşadım. Akciğer tutulumu yaşadım ve kan değerlerimde bazı bozulmalar meydana gelmişti. Eşimde doktor olduğu için evde bakımımı yapabildim, normalde hastaneye yatacak duruma gelmiştim. Ancak daha sonradan ilaçlarımı düzenli kullanarak, beslenmeme dikkat ederek düzeldim. Çok zor bir süreç burada hastalarımla beraber mücadele ediyoruz. Vücudu tüketen bir mikrop. Yaklaşık 5 günde 6 ila 8 kilo kaybı yaşıyorsunuz. Halsizlik çok yüksek oluyor" şeklinde konuştu.
`KONUŞURKEN DAHİ ZORLUK ÇEKTİM´
Dr. Özgür İnce, "Bende göğüs orta kısmının arkasında yanma ve hafif nefes darlığı başlangıcı oldu. Daha sonra yapılan incelemelerde akciğer tutulumunu gördük ve hemen tedavimize başladık. Tarafıma verilen ilaçları çok düzenli bir şekilde kullandım. Benim tedavi sürecim tam 26 gün gürdü. İlk 3 hafta problemli bir süreç yaşadık. Akciğer tutulumum 1617´nci günlerde rahatladı. Bende de akciğer tutulması bittikten sora ciddi bir ritim bozukluğu oluştu. Evin içerisinde odadan odaya giderken ciddi anlamda çarpıntı ve bir anda ritim düşmesi yaşadım. Bunlar çok kötü şeyler. Gelip çalışacak durumda olamadım. Benim sürecim 4 haftayı buldu. Bu hastalığı bir haftada atlatanlarda oluyor, 2-3 ayda atlatanlarda oluyor. Ciddi anlamda en ufak bir harekette dahi terlemeler yaşıyorum. Günde 5-6 kere kıyafetlerimi değiştirmek zorunda kalıyorum. Hastalığa yakalanmadan önce 8´inci kattaki yoğun bakıma bile yürüyerek çıkıyordum. Şu anda ikinci kattaki yemekhaneye bile asansörle çıkak zorunda kalıyorum. Konuşurken dahi zorluk çekiyordum. Konuşmalarımı bile kısa kesiyordum" dedi.
`22 YAŞINDA YATAN HASTAMIZ DA VAR´
Dikkat edilmesi gereken bir süreçten geçildiğini belirten Dr. İnce, "İlk aylarda yaşlılar risk faktörüydü halen de öyleler ancak sadece onlar hasta olabilir gibi bir inanç vardı. Böyle bir şey kesinlikle yok. Şu anda servisimizde 22 yaşında yatan hastamız var, 30 yaşında olan bir hastam yoğun bakımda, 40 yaşında birçok hastam var. Bu hastalıkta bana bir şey olmaz diye bir şey kesinlikle yok. Bu hastalarımızın bağışıklıklarını düşürecek ekstra bir hastalıkları da yok. Bu yüzden kesinlikle bana bir şey olma demeyeceğiz. Mutlaka korunmaya devam etmeliyiz. Mücadeleye devam etmeliyiz. Herkes de her an görülebilir. Kişi ben geçirsem de önemli değil, kendini korumak istemiyorum ve maske takmak istemiyorum diyebilir. Ancak şöyle bir problem var hasta olmasak da o virüsü alıp evime götürüp yaşlı anne ve babama ve çevremdekilere bulaştırma ihtimalim çok yüksek. Bunu lütfen göz ardı etmeyelim. Kendimizi düşünmüyorsak da sevdiklerimizi ve diğer inşaları düşünmek zorundayız. Kişi virüsü aldığı anda hasta olacak diye bir şey yok. Ama başkasına bulaştırarak onu hasta edebilir" diye konuştu.
`ANİ BAŞLAYAN ŞEKER HASTALIKLARI GÖRÜLMEYE BAŞLANDI´
Koronavirüsün ilk başta akciğer tutulumu veya yoğun bakım süreci yapabildiğini belirten Dr. İnce, "Gençlerde özellikle tüm vücutta damarların içerisinde iç yüzeyi saran bir endotel tabakası vardır, burada da iltihaplara neden oluyor. Damarlarımızda beynimizden aşağı tüm organlarımızda bulunduğundan dolayı, damar hasarına bağlı vücutta fonksiyon bozuklukları olabiliyor. Özellikle genç yaşta ani kalp krizleri, beyin damar tıkanmaları, akciğere pıhtı atması, diğer organ bozuklukları, pankreası tutunca şeker yüksekliğine sebep olabiliyor. Ani başlayan şeker hastalıları görülmeye başlandı koronavirüs sonrasında. Bunların hepsi bu virüsün yaptığı bir problem. Evdeki karantina süreci bittikten sonra bu iş bitmiyor. Kendimizi yakın takip etmemiz gerekiyor. Kontrollerimizi düzenli olarak yaptırmamız gerekiyor. Hastalığı geçirdikten sonra da ben geçirdim rahatım diyemeyiz. Aşılarımız geliyor. Herkes lütfen aşıları olsun. Çünkü toplumsal olarak bağışıklık kazanmamız için toplumun çoğunun aşılanması gerekiyor. Birkaç kişi aşılanıp diğerleri ben istemiyorum derse bu iş yine çözülmeyecek" şeklinde konuştu. DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Hüseyin KALAY
2021-01-21 12:57:10

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