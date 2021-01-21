SAMÜ-TTO ve OKA’dan bölgenin AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini artırma projesi

Samsun Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (SAMÜTTO), Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) Teknik Destek Programı kapsamında bölgedeki teknoloji transfer ofislerinde çalışan personellerin kapasitesini artırmak amacıyla bir proje uygulamaya başladı.

Bölgenin ARGE ve yenilikçilik kapasitesi değerlendirilerek hazırlanan proje kapsamında, Amasya, Hitit, Ondokuz Mayıs, Tokat Gaziosmanpaşa ve Samsun üniversitelerindeki TTO yönetici ve çalışanlarının katılımı ile 19 Ocak 3 Şubat tarihleri arasında kapasite artırımına yönelik eğitimler gerçekleştiriliyor.

Samsun Üniversitesi’nin, OKA tarafından desteklenen projesinde eğitimler, deneyimli teknoloji transfer ofislerinden olan Erciyes Teknopark ve TTO tarafından veriliyor. Eğitimler yoluyla; Patent Ticarileştirme, Proje ve İş Geliştirme, Arabuluculuk Teknikleri, ÜSİ’nin Bağlı Olduğu Mevzuatlar ve Süreç Takibi gibi konularda TR83 bölgesi TTO’larının kapasitelerinin geliştirilmesi ve böylece bölgenin ARGE ve yenilikçilik faaliyetlerinin arttırılması hedefleniyor.

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