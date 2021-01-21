Bafra’da galeriden 2 otomobil çalındı

Samsun’un Bafra ilçesinde dün akşam bir galeriden 2 otomobil çalındı.

Olay, Samsun Sinop karayolunda bulunan bir galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, galeride park halinde bulunan 55 AEA 874 plakalı 2014 model BMW ile 55 NG 007 plakalı 2016 model Mercedes marka otomobil dün akşam henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce çalındı. Sabah işyerine gelen galeri sahibi araçların yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Bürosu ekipleri olayla ilgili çalışma yaparak oto hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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