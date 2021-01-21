Terme'nin çehresini değiştirecek proje Yeni Bulvar için start veriliyor

Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, ilçenin çehresini değiştirecek ve gelişimin önünü açacak 25 metrelik yeni bulvar yolu projesi için startı verdi.

Başkan Ali Kılıç, ilçede yapımına başlanacak 25 metrelik yeni bulvar yolunun startını vermek için Samsun Büyükşehir Üst Yapılar Şube Müdürü Ahmet Bayır, Büyükşehir Terme Şube Müdürü Metehan Yanık ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Kamulaştırma Birimi yetkilileri ile bir araya geldi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Kılıç, “Yeni bulvar yolu, Cumhuriyet Mahallesi yeni hastane kavşağından başlayarak, Fenk, Yeni ve Çay Mahallelerini birbirine bağlayarak, Çay Mahallesi Gülkent Sitesi kavşağından SamsunOrdu Karayoluna çıkacak. Yeni bulvar yolumuz yaklaşık 4,5 kilometre uzunluğunda olacak” dedi.

Terme'nin ulaşımına ve gelişime büyük katkı sağlayacak 25 metrelik bulvarı açmak için çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade eden Başkan Kılıç, “Yeni bulvar yapıldığında ilçenin şehircilik konsepti değişecek. Modern ve güzel hale gelecek, çağ atlayacak. O bulvarla birlikte Terme'yi yeniden inşa edeceğiz. ilçemiz genişleyecek. Yeni imar alanları ile modern konutlar inşa edilecek. Ayrıca ilçemizin trafik sorunu da çözüme kavuşacak” diye konuştu.

25 metrelik bulvar yolu projesi, yeni köprü çalışması, Terme Çayı'nın ıslahı için istimlak çalışmaları ve Salıpazarı Barajı projeleriyle birlikte ilçenin yeni bir ivme kazanacağının altını çizen Kılıç, şunları söyledi:

“25 metrelik yeni bulvar yolumuza ilk kazmayı önümüzdeki günlerde vuracağız. Bu yol tamamlandığında ilçemiz yeni bir döneme girecek. Bulvar yolumuz özellikle inşaat sektörünü canlandıracak. Yeni köprümüz, Terme Çayı istimlak ve ıslah çalışmaları ve Salıpazarı Barajımızın tamamlanmasıyla termemiz yeni bir ivme kazanacak. Bu projelerimiz için desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum, Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekillerimiz Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz teşekkür ederim.”

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