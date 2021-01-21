Samsun´da 85 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı



Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA) SAMSUN İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, kent genelinde 85 yaş üstü vatandaşların aşılamasına bugün itibariyle başlandığını belirterek, "Sağlık kuruluşuna gelemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın aşıları mobil aşı ekiplerimiz tarafından evlerinde yapılacak" dedi.

Samsun´da sürdürülen Covid 19 aşı uygulama süreci hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Ali Oruç, bugün itibariyle 85 yaş üstü vatandaşların aşılamasına başlandığını ifade etti. Sağlık Bakanlığı´nın belirlediği sıralamaya göre Covid-19 aşı uygulamasını adım adım sürdürdüklerini belirten Oruç, aşılama süreciyle ilgili bilgi almak isteyenlerin, İl Sağlık Müdürlüğü´nü arayabileceğini ifade etti.

`AŞI OLMAK İÇİN ALO 182 HATTINI ARAYABİLİRSİNİZ´

Aşılama sürecinin titizlikte devam ettiğini belirten Oruç, "İlk etapta öncelikli risk grubu olarak belirlenen sağlık çalışanlarımız, huzurevi, engelli ve bakımevi gibi merkezlerde kalan misafirlerimiz, buralarda görev yapan çalışanlar ve 90 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılamasına başlamıştık. Bugün itibariyle de 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşılama işlemine başlıyoruz. Aşı olmak isteyen 85 yaş üstü vatandaşlarımız Alo 182 hattını arayarak ya da MHRS uygulamaları üzerinden randevu oluşturarak başvurularını yapabilirler. Aşı başvurularını oluşturan vatandaşlarımız, isterlerse randevu aldıkları sağlık kuruluşlarında aşılarını kendilerine yaptırabilecekleri gibi, sağlık kuruluşuna gidemeyecek durumda olduklarını belirtmeleri halinde aşılarını, hekim ve uzman sağlık personeliyle birlikte evlerine gelecek mobil aşı ekiplerimize ikametlerinde de yaptırabilirler. Vatandaşlarımız aşılama süreciyle ilgili bilgi almak istedikleri bir konu olursa Sağlık İl Müdürlüğümüzün 311 25 21 / 22 / 24 nolu telefonlarından Covid 19 Bilgi ve Danışma Hattımızı arayarak da bilgi alabilirler. İl Sağlık Müdürlüğü olarak deneyimli aşı ekibimizle Covid-19 hastalığını ilimizden uzaklaştırmak için etkin bir şekilde aşı uygulamasını sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Zeynep Irmak ÖCAL

2021-01-21 16:06:00



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