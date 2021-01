Şehit annesinden Mehmetçik Vakfı’na bağış

Şehit annesi Bedriye Hamlı, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Mehmetçik Vakfı’na bağışta bulundu.

18 Nisan 1992 tarihinde, Kars 14. Mekanize Tugay Komutanlığı emrinde görevini yapmakta iken Iğdır Pamuk Geçidi mevkisinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen yol kesme eyleminde şehit edilen İstihkam Teknisyen Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı ve ağabeyi Ayhan Hamlı, TSK Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilciliği personeli tarafından evlerinde ziyaret edildi. Geçen günlerde Mehmetçik Vakfına nakdi bağışta bulunan şehit annesi Bedriye Hamlı’ya, yaptığı bağışa istinaden Mehmetçik Vakfı Samsun Temsilcisi Emekli Albay Hüseyin Rahmi Kabakcı tarafından Mehmetçik Vakfı’nın şilt ve beratı takdim edilerek teşekkür edildi.

Ziyarette Mehmetçik Vakfı’nın çalışmaları hakkında kısaca bilgi veren Kabakcı, “Vatanımızın bütünlüğü ve bağımsızlığı, halkımızın huzuru ve güvenliği için vatani görevini yerine getirirken şehit veya gazi olan ya da askerlik görevi esnasında hayatını kaybeden erbaş ve erlerimizin bakmakla yükümlü oldukları yakınları ile gazi ve engelli Mehmetçiklerimize sosyal ve ekonomik destek sağlamak, çocuklarını üniversite seviyesi dâhil okutmak amacıyla 17 Mayıs 1982 tarihinde kurulan Mehmetçik Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar 52 bin 814 kişiye yardım yaptı, Halen Türkiye genelinde 8 bin 535 kişiye her ay düzenli olarak 14 milyon 500bin TL yardım yapılıyor. Desteklerinden dolayı bağışçılarımıza tekrar teşekkür ediyor ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Mehmetçik Vakfı’na yapmış olduğu bağışla ilgili olarak konuşan Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın annesi Bedriye Hamlı ise, “Gücüm ancak bu kadarına yetti, umarım denizde bir damla olabilmişimdir. Bir şehidimizin yakınına ve bir gazimizin yarasına az da olsa merhem olabilmişsem ne mutlu bana. TSK Mehmetçik Vakfı’na ve çalışanlarına, her zaman şehitlerimizin ve gazilerimizin yanında oldukları için teşekkür ediyorum” dedi.

Kendilerine yapılan ziyaretten dolayı son derece memnun olduklarını ifade eden Şehit İlhan Hamlı’nın ağabeyi Ayhan Hamlı da Mehmetçik Vakfı'nın çalışmalarını yakından takip ettiğini ve her zaman Mehmetçik Vakfına destek olacaklarını kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.