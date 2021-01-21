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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra’da galeriden çalınan lüks otomobillerden biri bulundu

İHA

Bafra’da galeriden çalınan lüks otomobillerden biri bulundu

Samsun’un Bafra ilçesinde dün akşam oto galeriden çalınan lüks otomobillerden biri terk edilmiş halde bulundu.
SamsunSinop karayolu üzerindeki bir galeride dün akşam meydana gelen olayda, galeriye giren bir kişi 1 adet telefonu ve 55 AEA 874 plakalı 2014 model BMW ile 55 NG 007 plakalı 2016 model Mercedes marka otomobillerin anahtarını aldı. Anahtarlarını aldığı otomobillerden önce 55 AEA 874 plakalı otomobili galeriden alarak ayrılan şüpheli, daha sonra geri dönerek 55 NG 007 plakalı 2016 model otomobili de çaldı. Sabah iş yerine gelen galeri sahibi, telefonun ve araçların yerinde olmadığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Hırsızlık Bürosu ekipleri, oto hırsızlarını yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde 55 NG 007 plakalı 2016 model otomobil, 4 kilometre mesafedeki Mevlana Mahallesi Tepe Sokak'ta Altunyurt Sitesi'nin bahçesinde terk edilmiş olarak bulundu.
Polis ekipleri ikinci otomobili bulmak ve oto hırsızını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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