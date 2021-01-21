Kalça protezi uygulamaları

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalça protezi uygulamaları

İHA

Kalça protezi uygulamaları

Total kalça protezi (TKP) kalçayı etkileyen pek çok problemde giderek etkinliği artan ve sıkça tercih edilen bir cerrahi yaklaşım olarak uygulanıyor. Bu yöntem kalça hareketlerinin düzelmesini ve ağrının ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Türkiye’de her yıl giderek artan sayıda hastaya total kalça protezi ameliyatı yapılıyor.
Medicana International Samsun Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümünden Opr. Dr. Yılmaz Şahin, kalça protezi uygulamaları konusunda bilgi verdi. Şahin, “Kalça eklemi top ve yuva tarzı bir eklemdir. Top parçasını uyluk kemiğinin başı oluştururken, yuva ise kalça kemiğinin bir parçasıdır. Topun yuva içerisindeki dönüşü bacağınızı içe, dışa, öne, arkaya ve daire biçiminde oynatmanıza izin verir. Sağlıklı bir kalçada top ve yuva yüzeyleri düzgün bir kıkırdakla kaplıdır. Yüzeyin düzgün olması topun yuva içerisinde kolayca kaymasını sağlar” dedi.

Kalça eklemini tutan hastalıklar ve yol açtığı şikayetlerden bahseden Opr. Dr. Yılmaz Şahin, “Kalça eklemini tutan dejeneratif osteoartrit (kireçlenme), kalça çıkığı, romatoid artrit (romatizma) gibi hastalıklarda eklem aralığında daralma olur. Eklem mesafesindeki daralma sebebiyle kalça ekleminin hareketleri kısıtlanacaktır. İlk aşamada hastalar ağrı duyacaklardır. Bu ağrı genellikle kasık bölgesinde bazen kaba et bölgesinde hatta dizin iç yüzüne doğru da duyulabilmektedir. Hissedilen ağrı künt karekterde olup, hastalığın başlangıç aşamalarında özellikle yol yürürken rahatsızlık verir. Daha sonraki aşamalarda ağrının şiddeti giderek artar ve istirahat halinde iken bile duyulmaya başlar. Hatta geceleri hastaları uykudan uyandırabilir. Ağrı ve eklem hareketlerindeki kısıtlılık, hastaların merdiven inipçıkma, çorap giyme, oturup kalkma gibi fonksiyonlarının giderek bozulmasına yol açar” diye konuştu.

Eklem hastalıklarında protez dışı tedavi yöntemleri
Eklem hastalıklarında protez dışı tedavi yöntemleri hakkında bilgi veren Dr. Şahin, “Tedavide öncelikle ameliyat dışı yöntemler denenmelidir. Kilo verme, baston ya da koltuk değneği kullanılması o ekleme gelen yükleri azaltacaktır. Ağrı kesici ilaçlar ağrının azalması ve hareketlerin daha iyi olmasını bir müddet sağlayabilmektedir. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemleri, ameliyat kararı vermeden önce mutlak suretle denenmelidir. Ameliyat dışı yöntemlere cevap vermeyen, günlük yaşamı etkileyen şiddetli ağrı, hareket kaybı ve neticesinde fonksiyon kaybı olan hastalarda Total Kalça Protezi düşünülmelidir” şeklinde konuştu.
Kalça eklemi protezinde yapılan işlemi anlatan Opr. Dr. Yılmaz Şahin şunları söyledi:
“Hastanın kalçasına yerleştirilen parçalara ki, biz bunlara kısaca protez diyoruz, yuvaya konacak parçaya kap, uyluk kemiğinin içine konan parçaya da kök (stem) denmektedir. Bu parçaları kemiğe tutturmak için birçok yol vardır. Örneğin çimentolu bir total kalça protezinde parçalar kemiğe kemik çimentosu ile tutturulmaktadır. Çimentosuz total kalça protezinde ise kemik dokunun protez çevresine doğru büyüdükçe bağlanması gerçekleşmektedir. Cerrahiyi takiben 24 saat sonra ameliyat yerine yerleştirilen kan toplayıcı tüp çıkartılır ve bunu takiben hasta yatak kenarına oturtulup pozisyon değişikliği sağlanmaktadır. Bu esnada olabilecek baş dönmesi ya da bulantı kusma endişelendirmemelidir. Daha sonra bir yürüteç ya da koltuk değneği yardımıyla hastalarımızı ayağa kaldırılmaktayız. Her geçen gün hastalar daha rahat yürüdüklerini hissedeceklerdir. Bu ameliyatı geçiren hastalar özellikle ilk 6 hafta süresince alçak yerlere oturmamaya özen göstermelidirler.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hastalanan sürücü minibüsle akaryakıt istasyonunun bahçesine uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Hastalanan sürücü minibüsle akaryakıt istasyonunun ...
Bafra’da galeriden çalınan lüks otomobillerden biri bulundu
YEREL HABERLER Bafra’da galeriden çalınan lüks otomobillerden biri ...
Sandıkçı’dan saha ekibine teşekkür
YEREL HABERLER Sandıkçı’dan saha ekibine teşekkür
OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt çalışmasına başladı
YEREL HABERLER OKA bölgede kaynak verimliliği enerji etüt ...
Şehit annesinden Mehmetçik Vakfı’na bağış
YEREL HABERLER Şehit annesinden Mehmetçik Vakfı’na bağış
Samsun´da 85 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına başlandı
YEREL HABERLER Samsun´da 85 yaş üstü vatandaşların aşılanmasına ...
Amca yeğenini silahla yaraladı
YEREL HABERLER Amca yeğenini silahla yaraladı
Samsun’da 85 yaş üstü aşılamasına başlandı
YEREL HABERLER Samsun’da 85 yaş üstü aşılamasına başlandı
Vitrektomi ameliyatı ile daha önce görülmeyenleri görmek mümkün
YEREL HABERLER Vitrektomi ameliyatı ile daha önce görülmeyenleri ...
Telefonla 138 bin TL dolandıran şahıs İzmir’de yakalandı
YEREL HABERLER Telefonla 138 bin TL dolandıran şahıs İzmir’de ...
Eşeğin ağzını telle bağlayıp kar altında ölüme terk ettiler
YEREL HABERLER Eşeğin ağzını telle bağlayıp kar altında ölüme terk ...
Balıkçılara ‘mor ışık’ hilesi denetimi İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri mor ışığa geçit vermiyor
YEREL HABERLER Balıkçılara ‘mor ışık’ hilesi denetimi İlkadım ...
Terme'nin çehresini değiştirecek proje Yeni Bulvar için start veriliyor
YEREL HABERLER Terme'nin çehresini değiştirecek proje Yeni Bulvar ...
Vali Dağlı Bafra’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Dağlı Bafra’da incelemelerde bulundu
Bafra’da galeriden 2 otomobil çalındı
YEREL HABERLER Bafra’da galeriden 2 otomobil çalındı
Samulaş filosuna 33 yeni otobüs
YEREL HABERLER Samulaş filosuna 33 yeni otobüs
Ağzı çelik tel ile bağlı eşek kurtarıldı
YEREL HABERLER Ağzı çelik tel ile bağlı eşek kurtarıldı
Covid hastalarını tedavi eden doktor, aynı hastalıkla savaşını kazandı
YEREL HABERLER Covid hastalarını tedavi eden doktor, aynı hastalıkla ...
SAMÜ-TTO ve OKA’dan bölgenin AR-GE ve yenilikçilik kapasitesini artırma projesi
YEREL HABERLER SAMÜ-TTO ve OKA’dan bölgenin AR-GE ve yenilikçilik ...
Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü
YEREL HABERLER Kaynak yaptığı varilin patlaması sonucu öldü
Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca her gün soydu
YEREL HABERLER Kilidini bozduğu oto aksesuarcıyı bir hafta boyunca ...
Samsun'da sanayide kaynak yapılan varil patladı: 1 ölü
YEREL HABERLER Samsun'da sanayide kaynak yapılan varil patladı: 1 ...
90'lık delikanlının sağlık sırrı 90 yaşındaki vatandaş 30 yıldır kar suyu içiyor Aygün: "Doktora fazla gitmedim. Kar suyunun çok faydasını gördüm"
YEREL HABERLER 90'lık delikanlının sağlık sırrı 90 yaşındaki ...
Okula olan özlemlerini tabletlerle gideriyorlar Milli Eğitim Bakanlığının dağıttığı tabletler ile öğrenciler kendilerini sınıfta gibi hissediyor
YEREL HABERLER Okula olan özlemlerini tabletlerle gideriyorlar Milli ...