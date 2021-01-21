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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlam: “İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz”

İHA

Sağlam: “İkinci yarıya güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz”

Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Altay karşısında iyi oyunla kazanıp ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmayı arzuluyoruz” dedi.
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, antrenmanı takip eden basın mensuplarının sorularını cevapladı. İlk olarak pazar günü kendi sahalarında yapacakları Altay maçını değerlendiren Ertuğrul Sağlam, “Altay ligin şampiyonluk adaylarından birisi. Biz eğer Süper Lig'e çıkmak istiyorsak özellikle kendi sahamızda oynayacağımız karşılaşmalarda kesinlikle fire vermememiz gerekiyor. Ayrıca şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz rakiplerle oynadığımız da kazanıp avantaj elde etmemiz lazım. Bunu yapmak için elimizde güzel bir fırsat var. Altay karşısında iyi oyunla kazanıp ikinci yarıya güzel bir başlangıç yapmayı arzuluyoruz” diye konuştu.

“Ofansif anlamda sıkıntılı bölgeye oyuncu takviye ettik”
Devre arasında yapılan transferleri değerlendiren Ertuğrul Sağlam, şöyle devam etti:
“Yaptığımız transferlerle oyuncu kalitesini arttırdık. Özellikle takımın ofansif anlamda sıkıntılı bölgesine oyuncu takviye ettik. Bu sorunu ortadan kaldıracak oyuncuları kadromuza kattık. Ön tarafta Yasin Öztekin, Gökhan Karadeniz, Mathias Coureur, Jugurtha Hamroun ve geride Brica Dja Djedje'in kalitesiyle bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. İkinci yarı daha keyifli, izleyenlere heyecan veren. Gol yollarında daha üretken ve girdiği pozisyonları değerlendiren bir takım hüviyetine kavuşacağız."
Yeni transferlerden Jugurtha Hamroun dışında tüm oyuncuların hazır durumda olduğunu ifade eden Ertuğrul Sağlam, “Jugurtha Hamroun biraz zamana ihtiyacı var. Tomane'nin de sakatlığı sürüyor. Bunlar dışında tüm oyuncularımız hazır. Yeni transferlerle birlikte elimizde fazlalık futbolcularımız var. Bunları kiralama yöntemiyle oynayabilecekleri takımlara göndermek ve bu oyuncuların gelişmesini istiyoruz. Bizim sadece sol bekte bir eksiğimiz gözüküyor. Kerem Can Akyüz ilk yarıyı güzel götürdü ama şampiyonluk yolunda bir eksikliğimiz var oraya da yerli bir sol bek alarak transferi kapatacağız" ifadelerini kullandı.

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