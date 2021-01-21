Bafra'da zeytincilik ve cevizcilik yaygınlaşıyor

– Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, önemi çok iyi bilinen zeytincilik ve cevizciliğin yaygınlaştırılması için bir çalışma başlattıklarını açıkladı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı ile birlikte, Bafra İlçesinde “Sürdürülebilir Tarım Faaliyetlerinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında yapılan fidan desteğiyle Örencik Mahallesi’nde oluşturulan ceviz bahçesi ile “Zeytin Fidanı Dağıtım Projesi” kapsamında yapılan fidan desteğiyle Bafra Selemelik Mahallesi’nde oluşturulan zeytin bahçesinde incelemelerde bulunarak, doğru budama tekniği ve fidan dikimi hakkında bilgi alıp, fidan dikimi gerçekleştirdi.

Bafra'nın çok önemli bir tarım ilçesi olduğunu ve katma değeri yüksek yeni ürünleri Bafra'ya kazandırmak için gayret gösterdiklerini belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, önemi çok iyi bilinen zeytincilik ve cevizciliğin yaygınlaştırılması için bir çalışma başlattıklarını söyledi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı geleneksel ocak yöntemi yerine, verim ve kaliteyi arttırmasının yanı sıra maliyeti de düşüren tek gövdeli dikim sisteminin uygulandığı Bafra Köseli Mahallesi’ndeki fındık çiftliğinde incelemede bulundu.

Bafra ilçesine bağlı Doğankaya Mahallesi’nde 30 dönümlük arazide 5 yıldır ceviz yetiştiriciliği yapan ve yıllık 7,5 ton hasat gerçekleştiren vatandaşa ait ceviz bahçesini Samsun AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı ile birlikte ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, üretim çalışmaları hakkında bilgi alarak, kabuk soyma ve kurutma makinelerini inceledi.

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