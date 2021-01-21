Ağzı telle sarılmış eşeği kurtaran adam konuştu: “Bu vahşet, başka bir şey değil”

– Samsun’da ağzı telle sarılmış halde bir eşek bulan ve teli çıkararak eşeği kurtaran Tunay Kurt, “Öyle bir sıkmışlar ki tel etin içine girmiş. Çenesi kilitlenmişti. Masaj yaparak çenesi açtım. Yem ve su verdim. Bu vahşet, başka bir şey değil” dedi.

Samsun’un Atakum ilçesi Karakavuk Mahallesi’nde yaşanan olayda Tunay Kurt’un kızı 9 yaşındaki Eylül, kar oynamak için bahçeye çıktı. Bu sırada bahçelerinin kapısına bir eşek geldiği fark eden Eylül hemen babasına haber verdi. Tunay Kurt eşeğe yaklaştığında şoke oldu. Eşeğin ağzına sarılı bir tel bulan Kurt yarım saat uğraşması sonucu teli çıkardı. Uzun süre telin sarılı olduğu tahmin edilen eşeğin çenesi kilitlenmiş durumda olduğu fark edildi. Tunay Kurt elleriyle eşeğin çenesine masaj yaparak eski haline döndürdü. Dudakları yara içinde olan hayvanın ilk olarak karnını doyuran Tunay Kurt, sarılan telin hayvanın burnunu deldiğini belirterek, “Öyle bir sıkmışlar ki tel etin içine girmiş. Çenesi kilitlenmişti. Masaj yaparak çenesi açtım. Yem ve su verdim. Bu hayvan onlara ne yaptı etti bilemiyorum ama ne olursa olsun böyle bir kötülük yapılmaz. Gördüğüm an tek derdim onu doyurarak, geri salmaktı. Hayatımda böyle bir durumla karşılaşmadım. Bu vahşet başka bir şey değil. İnsan değil zannedersem insan böyle bir şey yapamaz. Tahminim 3 4 gündür böyle dudağının kenarları çürümüş ve tel girmiş. Açlıktan ve nefes alamamaktan midesi şişmiş durumdaydı. Bu insanlık dışı bir şey. Hayvan sevgisi olmayanda insan sevgisi olmaz” dedi.

Olayın yaşandığı mahalle sakinlerinden Remzi Kaplan ise, “Bir insan vicdanını yoklayacak. O eşeğin ağzını bağlayıp telle saran kişinin adına ben insanlıktan utanıyorum. Onu Allah’a havale ediyorum. Bunu yapana ne kadar ceza versen azdır” diye konuştu.

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