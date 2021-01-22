Samsun'da sobadan zehirlenen 2 kişi hastanelik oldu

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Samsun'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Gülhatun B.(53) ile kızı Songül B.(21) hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan annekız tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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