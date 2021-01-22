Samsunspor’un yeni transferi Mathias sağlık kontrolünden geçti

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Samsunspor’un yeni transferi Mathias Coureur, sağlık kontrolünden geçti.

Mathias Coureur, VM Medical Park Samsun Hastanesi’nde bir dizi sağlık testine tabi tutuldu. Kontrolde ekoefor testine tabi tutulan Mathias Coureur’a çeşitli tahlillerin yanı sıra kardiyoloji, göğüs hastalıkları, genel cerrahi, göz, ortopedi, kulakburunboğaz ve iç hastalıkları muayeneleri yapıldı.

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